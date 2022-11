Coulthard blij met openheid FIA in Red Bull-zaak: "Straf Ferrari is onbekend"

Het was in Mexico afgelopen weekend het gesprek in de Formule 1-paddock: de straffen voor Red Bull Racing vanwege de overschrijding van het budgetplafond. Allereerst kreeg de formatie een geldboete van 7 miljoen dollar aan de broek, maar de reductie van windtunneltijd was een forsere straf. Diverse andere Formule 1-teams vonden de straf alsnog te minimaal. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard had niet anders verwacht. Volgens de Schot pleit de concurrentie voor een hogere straf, omdat zij in de toekomst niet over het budgetplafond gaan in de wetenschap dat hen hetzelfde kan overkomen. Coulthard is wel blij dat de FIA transparant is geweest in het delen van de details.

"Formule 1 draait allemaal om aerodynamica, 'aero is king', is een slogan die past", zegt Coulthard bij Channel 4 waar hij tijdens Formule 1-weekends als analist optreedt. "Als je met een geweldig pakket start en je bent al sneller dan anderen, dan heeft de mindere tijd die je hebt om te ontwikkelen natuurlijk minder invloed. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingssnelheid die teams hebben van het begin tot het einde, dan wint een niet-ontwikkelde auto misschien de eerste race, maar heeft aan het einde van het jaar de grootste moeite om de top-tien te halen. Eigenlijk vind ik het een zware straf. Het is wel duidelijk dat deze is overeengekomen tussen de FIA en Red Bull. Het is best prettig om te weten wat de straf is, want we weten nog steeds niet welke straf Ferrari een aantal jaren geleden kreeg. We hebben nu op z'n minst transparantie."

Coulthard begrijpt maar al te goed waarom de concurrenten van Red Bull zo fel reageren. Volgens de oud-coureur van onder meer McLaren en Red Bull is het puur politiek. In het verleden zijn er wel grotere schandalen geweest, zoals Spy-gate in 2007, en dat is volgens Coulthard nu allemaal vergeten. "Stel je voor dat McLaren, Ferrari en Mercedes volgend seizoen allemaal over het budgetplafond gaan, omdat ze bereid zijn die tien procent reductie te nemen. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Tien procent is tien procent. Niemand wil dat in mindering krijgen", vervolgt hij. "Natuurlijk doen ze dit soort uitspraken. Het gaat immers niet om hun. Hoe zeker hun positie nu wel niet is, in de toekomst komt er ongetwijfeld een controversieel moment binnen hun team. Dat hebben we gezien bij Ferrari. McLaren kreeg een boete van 100 miljoen dollar omdat ze ontwerpen van Ferrari in handen hadden. We vergeten dat dit gebeurd is. Dit geroep van F1-teams is puur politiek. De FIA is de scheidsrechter, zij hebben een beslissing gemaakt en daarmee is de kous af."