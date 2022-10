Officieel: Dit is de straf die Red Bull krijgt na overschrijden F1-budgetplafond

Het is de voorbije weken in de paddock nagenoeg uitsluitend over het budgetplafond en de uitgaven van Red Bull Racing in 2021 gegaan. Afgaande op de berekeningen die Red Bull in maart bij de FIA heeft ingediend, dacht het team ruim vier miljoen onder de limiet van 145 miljoen dollar te zijn gebleven. Maar de FIA hanteert een andere rekenwijze en is op een 'minor breach' uitgekomen. Die term wordt gebruikt voor overtredingen tot 5 procent. Het verschil is volgens Red Bull onder meer te verklaren door cateringkosten, 'gardening leave' van Dan Fallows, reserveonderdelen die nu voor show runs worden gebruikt en een verwachte belastingteruggave in het Verenigd Koninkrijk.

Red Bull is daardoor 1,8 miljoen Britse pond boven het toegestane maximum uitgekomen, hetgeen een overtreding van 1,6 procent is. Bij zo'n bedrag biedt het reglement twee mogelijkheden: ofwel een procedure via het Cost Cap Panel van de FIA ofwel een snellere schikking. Dat laatste staat in het reglement vermeld als een Accepted Breach Agreement, kortweg ABA. Deze route is gekozen, waarbij de FIA een voorstel aan Red Bull - en ook aan Aston Martin vanwege een procedurele overtreding - heeft gedaan en het team vervolgens de keuze had: meegaan in het schikkingsproces van de FIA of de langere procedure via het panel. Met het team uit Silverstone is al snel een akkoord gesloten, de zaak van Red Bull deed publicitair veel meer stof opwaaien.

Boete valt niet onder volgend budgetplafond, tien procent minder in windtunnel

In Austin is er meermaals gesproken over een eerste voorstel, al zijn die gesprekken stilgelegd na het overlijden van Dietrich Mateschitz. Deze week is het proces hervat en zijn er spijkers met koppen geslagen. Vrijdag heeft de FIA officieel bekendgemaakt dat er ook met Red Bull een schikking is getroffen. De gevolgen voor Red Bull zijn tweeledig met een financiële en een sportieve straf. Concreet legt de FIA het team van Christian Horner een boete van zeven miljoen dollar op en wordt er richting het Formule 1-seizoen 2023 tien procent windtunneltijd afgenomen. De boete moet binnen dertig dagen aan de FIA betaald worden, maar staat volledig los van een volgend budgetplafond. Het bedrag wordt dus niet van het budget voor 2022 of 2023 afgetrokken.

De reductie van de windtunneltijd gaat om tien procent van de normaal toegestane tijd richting 2023. Red Bull Racing krijgt door het aero handicap-systeem sowieso al de minste tijd toebedeeld als eerste formatie bij de constructeurs. Red Bull zou zeventig procent krijgen van het gebruikelijke getal, waarvan Haas bijvoorbeeld 115 procent kan krijgen. De tien procent straf gaat van deze zeventig procent af (en niet van het standaardgetal waarmee gerekend wordt), waardoor er voor Red Bull 63 procent windtunneltijd overblijft en de netto straf slechts zeven procent te noemen valt.

De reductie van tien procent blijft nog een jaar na het sluiten van de schikking staan. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez mag in die periode dus minder runs in de windtunnel en CFD-simulaties uitvoeren dan alle andere teams. Het maakt het lastiger om de nieuwe auto en nadien ook upgrades te testen voordat die naar het circuit worden meegenomen. Verzachtende omstandigheid voor Red Bull is echter wel dat het team al over een zeer competitief pakket beschikt en dat het reglement op enkele veranderingen aan de vloer na grotendeels stabiel blijft. De FIA vindt het passend om niet veel harder op te treden en een schikking aan te gaan, doordat 'dit het eerste jaar van een extreem complex nieuw reglement is.' Daarnaast benadrukt de federatie dat het om een 'minor overspend' gaat, die eveneens te verklaren is. Zo spelen de Britse belastingregels een zeer grote rol. Zonder het misverstand daarover had Red Bull er volgens de FIA 'maar' 432.652 Britse ponden overheen gezeten (0,37 procent). De federatie concludeert daardoor dat Red Bull geen slechte of frauduleuze bedoelingen had en dat deze strafmaat passend is.