Legendarische Formule 1-ontwerper Mauro Forghieri overleden

Mauro Forghieri kende een lange carrière als technisch directeur bij Ferrari. De Italiaan loodste het team tussen 1962 en 1984 naar vier rijderskampioenschappen, zeven constructeurstitels en 54 Grand Prix-overwinningen. Forghieri kwam na zijn studie werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Bologna in 1960 als leerling bij de Scuderia. Daar maakte hij meteen indruk. Na het vertrek van hoofdontwerper Carlo Chiti in 1961 vroeg teameigenaar Enzo Ferrari of Forghieri de technische afdeling van het team wilde gaan leiden. De ingenieur was betrokken bij de ontwikkeling van een aantal van de meest beroemdste en succesvolste Ferrari-auto's. Dit betrof onder meer de V8-aangedreven Ferrari 158 waar John Surtees in 1964 de wereldtitel mee won. Tevens was hij betrokken bij de 312-lijn, voor zowel de Formule 1 als sportwagens, en hielp hij Niki Lauda en Jody Scheckter aan Formule 1-titels.

Van Ferrari naar Lamborghini

In 1984 stopte Forghieri als technisch directeur en stapte over naar het project van de Ferrari 408 4RM. Na de afronding van dat project in 1987 verliet de Italiaan Ferrari voorgoed. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Lamborghini, waar hij meewerkte aan de Formule 1 V12-motor van 1989 en 1990. Daarnaast was hij kort betrokken bij het uiteindelijk vastgelopen project van Lamborghini om het Formule 1-team van GLAS te ondersteunen. In 1991 werd dat Modena. Toen Lamborghini eind 1991 de technische afdeling reorganiseerde en Modena geen geld meer had, vertrok Forghieri en ging aan de slag bij Oral Engineering Group om mede het mechanische ontwerp te ontwikkelen. Dat bedrijf had onder meer BMW, Bugatti en Aprilia als klant. Tot voor kort hij was nog betrokken bij dit project.

De Italiaan volgde de Formule 1 op de voet en maakte enkele jaren geleden nog duidelijk niets met het DRS-systeem te hebben. "Ik heb een hekel aan de aerodynamica van de huidige auto's", zei hij. "Ik begrijp niet waarom die niet wordt verminderd om normaal inhalen zonder DRS mogelijk te maken. Als iemands concurrent er nu minder dan een seconde achterzit, dan moet hij toekijken hoe hij wordt ingehaald. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een wereldkampioen moet in staat zijn zijn tegenstander zonder hulpmiddelen in te halen. Anders is hij in mijn ogen geen wereldkampioen."

Vanwege zijn historische bijdrage aan Ferrari werd Forghieri afgelopen januari ereburger van Modena.