Het verhaal achter Max Verstappen en de supersnelle Red Bull-drone uit Nederland

Het is tussen allerlei buien door een bijzonder winderige februaridag in Millbrook, waar vele opnames voor het populaire programma Top Gear hebben plaatsgevonden. Typisch Brits weer dus. Deze woensdag staat echter niet in het teken van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Nee, in plaats daarvan draait het om Red Bull, David Coulthard, de RB8 en een supersnelle drone. De mannen achter de creatie die angstaanjagend snel door de lucht scheert, gaan door het leven als de Dutch Drone Gods. Het verklapt meteen de nationaliteit: een supersnelle drone van Nederlandse makelij, die met behulp van Red Bull Advanced Technologies is doorontwikkeld.

Woensdag staat er een drag race tegen de RB8 bestuurd door Coulthard op het programma, een dag ervoor hadden de Nederlandse dronespecialisten alvast de eer om Max Verstappen te volgen over het circuit van Silverstone. Of zoals dronepiloot Ralph Hogenbirk aan deze website laat weten: "Ik heb de echte RB20 al eerder gezien dan alle anderen!" Het klopt, aangezien een dag na het evenementje in Millbrook pas de officiële autopresentatie in Milton Keynes op de planning staat. De Dutch Drone Gods waren uitverkoren om de filmdag van Red Bull Racing met de drone vast te leggen en dus om de RB20 in het diepste geheim alvast te bewonderen.

De enige die Verstappen over een hele ronde bij kan houden?

De beelden zijn fascinerend - waarover later meer - al komt eerst de vraag op hoe Red Bull precies bij Nederlandse dronespecialisten is uitgekomen? "Nou, dat is wel een leuk verhaal. In 2014 en 2015 begon ik met droneracen. Het was destijds op een zolderkamertje zelf dingen knutselen", legt Hogenbirk aan Motorsport.com uit. "Toen was het puur hobby, maar dat is een klein beetje uit de hand gelopen tot alle racedingen die we nu zien... Toen het filmen met racedrones steeds populairder werd en toen de GoPro-camera's ook steeds beter werden, gingen we actiesporten filmen. Op dat moment hebben we besloten om met zes mannen een eigen bedrijfje te starten."

De Dutch Drone Gods waren geboren en zijn nadien op de radar van Red Bull gekomen, met één duidelijke opdracht: "Ongeveer een jaar geleden kwam Red Bull naar ons toe met het idee 'we willen een drone die onze Formule 1-auto over een hele ronde kan volgen'. Dat plan gooiden ze bij ons over de schutting met de vraag of wij 'even' een oplossing hadden. We zijn toen na gaan denken over drones in een raketvorm die al eerder waren gebruikt. We hebben gekeken hoe we zoiets zelf konden gebruiken, aanpassen en verder ontwikkelen om het doel van Red Bull te halen." Van de zolderkamer tot betrokken zijn bij de Formule 1 dus. "Red Bull heeft ons op een gegeven moment gekoppeld aan Red Bull Advanced Technologies om te kijken hoe zij konden helpen met materialen en printtechnieken, vooral om onze drone nog lichter te maken. De buitenste shell van de drone is gemaakt van carbon en glasvezel, en door hun techniek is de interne carbonstructuur een stuk lichter geworden. Honderd gram is op een kilo echt immens."

Het betekent dat de lichte en raketvormige drone uit Nederland nu topsnelheden van 350 kilometer per uur kan halen. De race tussen de RB8 met Coulthard achter het stuur en de RBD1, zoals de drone officieel heet, is dan ook kinderspel voor de Nederlandse equipe. "Je kunt echt niet anders dan zwaar onder de indruk zijn...", concludeert de dertienvoudig Grand Prix-winnaar na het verliezen van de dragrace in Millbrook. "De acceleratie is overweldigend. Terwijl ik nog sta te malen voor tractie, verdwijnt de drone al aan de horizon!" Toch weet Coulthard ook dat die duizelingwekkende snelheid niet eens het meest indrukwekkende is. "We weten allemaal dat drones enorm snel kunnen in een rechte lijn. Volgens mij is het wereldrecord meer dan vierhonderd kilometer per uur, maar het knapste is dat deze drone de auto over een hele ronde bij kan houden."

Het is precies wat Hogenbirk en de Dutch Drone Gods een dag ervoor hebben gedaan, met de spectaculaire beelden uit de bovenstaande Tweet (tegenwoordig X) tot gevolg. Zowel Max Verstappen in de RB20 als Liam Lawson in de RB19 is een volledige ronde over het circuit van Silverstone gevolgd. "Ik had het eerlijk niet eens door dat ik door de drone werd gevolgd, terwijl hij op sommige plekken toch behoorlijk dicht bij mij zat", blikt Verstappen zelf terug. "Ik vind het prachtig om te zien. Op een gegeven moment toonden ze mij even hoe snel die drone echt kan en gingen ze mij voorbij op het rechte stuk, echt bizar om die snelheden te zien." Verstappen is het in de afgelopen jaren sowieso niet meer gewend om te worden ingehaald op rechte stukken, waardoor Red Bull gekscherend stelt dat de Nederlandse dronepiloot de enige is die Verstappen over een hele ronde bij kan houden. Hogenbirk met een lach: "Nou, eigenlijk is dat wel waar, ja!"

Toekomst van F1-uitzendingen op televisie?

De grootste uitdaging is echter niet om Verstappen in zijn RB20 bij te houden, maar vooral om die goed in beeld te krijgen en te houden. "Het gaat er niet alleen om dat ik een F1-auto bijhoud, maar vooral dat ik die goed in beeld heb qua shot en framing, ook bij alle rempunten. Dat laatste is de allergrootste uitdaging", legt Hogenbirk uit. Het wordt versterkt doordat de drone in tegenstelling tot een Formule 1-auto geen remmen heeft en dus op het juiste moment moet stoppen met accelereren om de F1-auto in beeld te houden. Ruimte voor fouten is er niet, ook omdat de kansen met een F1-auto schaars zijn. "We hebben tot nu toe drie filmdagen met echte Formule 1-auto's gehad. Het is moeilijk om zoiets te organiseren en bovendien is het kostbaar, je hebt maar weinig kansen. Als zo'n kans zich voordoet tijdens een filmdag, dan moeten we die optimaal benutten."

Een kundige dronepiloot is nodig, maar er zijn meer uitdagingen met de drone die is voorzien van één camera voor het beeld van de piloot zelf (die een VR-bril op heeft) en een ontmantelde GoPro voor het beeld in hogere kwaliteit voor de mensen thuis. Zo is er vooralsnog een tweede drone nodig voor het signaal over een hele ronde en legt Hogenbirk uit dat de batterij slechts één rondje Silverstone meegaat bij het filmen van een Formule 1-auto. Het zijn praktische bezwaren, maar die doen weinig tot niets af aan het grotere doel dat voor ogen is: de dronebeelden op lange termijn gebruiken voor televisie-uitzendingen van de Formule 1. Verstappen ziet de meerwaarde in ieder geval wel: "We hebben in de voorbije jaren vooral veel dezelfde shots gezien in de Formule 1. Nu met drones, en zeker met deze drone die een Formule 1-auto de hele ronde bij kan houden, zou het geweldig zijn als we bepaalde bochten zo in beeld kunnen brengen voor de mensen thuis. Zeker als zo'n drone een F1-auto helemaal door de bocht heen kan volgen."

Max Verstappen, Red Bull Racing en de Red Bull Drone 1 bestuurd door Ralph Hogenbrik, Shaggy FPV Foto door: Red Bull Content Pool

Het moet het gevoel van snelheid weergeven dat de huidige uitzendingen en camerahoeken een beetje missen. "Met de wijde camerashots van tegenwoordig verlies je de snelheidssensatie een beetje. De onboardbeelden zijn wel heel mooi en ook geliefd bij de kijkers omdat ze de focus op de cockpit hebben, maar ook die brengen het gevoel van snelheid niet echt goed over", bespreekt Coulthard de manier waarop de Formule 1 momenteel in beeld wordt gebracht. "Het interessantste is dus wat deze drones kunnen betekenen voor de toekomst van de Formule 1 op televisie. Als we drones mooi in lijn met de auto's kunnen brengen en dichtbij kunnen krijgen als een race van start gaat, dan zou dat waanzinnige beelden opleveren. Het klinkt nu misschien nog als gekkenwerk, maar ik denk dat het op termijn haalbaar is."

De Formule 1-organisatie zegt de ontwikkelingen met de Red Bull-drone eveneens te volgen, al zijn er nog bezwaren, bijvoorbeeld qua veiligheid. "Het is erg interessant, al was dit een privétest en dan hoeven ze zich niet aan negentig procent van de regels te houden waar wij ons wel aan moeten houden. Met de huidige regels mag je bijvoorbeeld niet over het publiek heen vliegen. Als je 400.000 fans tijdens een raceweekend op het circuit hebt, dan is dat best een uitdaging. Maar goed, we praten momenteel met hen." Als het aan de Dutch Drone Gods ligt, zou het als stip aan de horizon - precies zoals Verstappen en Coulthard hebben benoemd - een mooi vooruitzicht zijn: "We hebben nog geen idee hoe dit verder gaat, maar ons doel is wel om uiteindelijk een race of training te kunnen livestreamen. Het zou mooi zijn om dit op een dag te kunnen combineren met de Formule 1 op het circuit, want daar is deze drone tenslotte voor ontwikkeld", sluit Hogenbirk af.