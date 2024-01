Coulthard pleit voor regelverandering om F1-dominantie Red Bull te stoppen

Sinds 2007 is er in de Formule 1 slechts één bandenleverancier. Tussen 2007 en 2010 was die eer voor Bridgestone en sinds 2011 vervult Pirelli die rol. De Italiaanse firma verlengde vorig jaar het contract als exclusieve bandenleverancier nog tot en met 2027. Tot die tijd blijft er dus één bandenmerk actief in F1, iets wat voor 2007 nog redelijk ongebruikelijk was. Tussen 1950 en het einde van de laatste bandenoorlog in 2006 waren er twaalf seizoenen met één bandenleverancier, in de overige 45 seizoenen waren er minimaal twee en maximaal zelfs zes merken op de grid te vinden. Een strijd tussen verschillende bandenfabrikanten zou echter een mooi middel kunnen zijn om de spanning in de huidige Formule 1 te vergroten, denkt David Coulthard.

"Ik denk niet dat er nu echt een verlangen is naar een bandenstrijd, maar ik denk wel dat het beter zou zijn", vertelt Coulthard in de podcast Formula For Success, om die stelling vervolgens te onderbouwen. "Soms heeft Pirelli dan de juiste band voor een bepaald circuit en soms heeft bijvoorbeeld een Bridgestone de betere band. Daardoor verandert de competitieve balans op ieder circuit op basis van het enige onderdeel dat de grond raakt, namelijk de banden." Gesprekspartner Eddie Jordan is echter een stuk minder te spreken over het idee. "Ik weet niet hoe je competitie krijgt zonder dat het grote geld weer zijn intrede doet."

De suggestie van Coulthard komt nadat de Formule 1 in 2023 gedomineerd werd door Red Bull Racing en Max Verstappen. De Oostenrijkse formatie won 21 van de 22 verreden Grands Prix, waarvan Verstappen er maar liefst negentien voor zijn rekening nam op weg naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel. Door het stabiele reglement ligt het in de lijn der verwachting dat Verstappen en Red Bull in 2024 opnieuw domineren, iets wat simulatorcoureur Jake Dennis recent ook uitsprak. Met een bandenoorlog zou die dominantie minder voor de hand liggen, zoals het F1-seizoen 2006 bewees. Destijds was Renault met de Michelin-banden het te kloppen team, maar wel moest het in een fascinerende strijd afrekenen met de op Bridgestone rijdende Ferrari's.