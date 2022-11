Bottas: Blij met eerste punten in elf wedstrijden

Valtteri Bottas scoorde in Mexico zijn eerste punt sinds de Canadese Grand Prix in juni, waardoor een puntendroogte van elf races ten einde kwam. Hoewel de Canadees blij is met zijn eerste punt in een hele lange tijd, realiseert men zich ook dat er wellicht meer in had gezeten voor de Fin. Zaterdag plaatste de ervan coureur zich nog namelijk nog tussen beide Ferrari’s op P6. Na de start verloor Bottas direct twee plaatsen, waarna Ocon een undercut deed op de Alfa Romeo-coureur. Na zijn enige pitstop kwam de Finse coureur terug op de baan op de harde band. Beide McLaren coureurs waren een maatje te groot voor de Alfa Romeo, die aan hem voorbijgingen tijdens de laatste stint. Door het uitvallen van Alonso pikte Bottas toch nog het laatste puntje mee.

Bottas noemde zijn laatste stint erg moeizaam. Hij kwam in de slotfase nog onder druk te staan van Pierre Gasly en Alexander Albon, die beiden kozen voor de softs voor hun laatste stint. “De harde banden deden niet wat ik wilde, vooral de voorbanden niet”, legt Bottas uit. “Als ik de race opnieuw zou kunnen doen, dan zou ik zeker voor de zachte banden gaan. Sommige coureurs waren echt heel snel met die banden. Het was niet de beste keuze om naar de hards te gaan, maar achteraf is dat makkelijk praten”, concludeert de Fin.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Persconferentie Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Strijd met Aston Martin

De tiende plek breekt het tij voor Bottas en Alfa Romeo, die sinds de zomerstop erg veel moeite hebben om punten te scoren. Met een marginaal verschil van vier punten tussen het Alfa Romeo en Aston Martin komt deze opsteker op een goed moment. “Het zijn helaas niet veel punten, maar gelukkig hebben we meer gescoord dan Aston Martin. In Austin stonden we in Q3 en nu ook weer. Hopelijk kunnen we dit de laatste twee races volhouden. Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen.”