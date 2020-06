Ricciardo over racisme: "Heb veel geleerd de afgelopen weken"

Na lange tijd afgezonderd te hebben gezeten op z’n boerderij in de West-Australische outback is Ricciardo weer terug in Europa om zich voor te bereiden op het Formule 1-seizoen dat volgende week dan eindelijk begint.

Ondanks dat hij ver van de bewoonde wereld zat, hebben de gewelddadige dood van Gerorge Floyd en de wereldwijde reacties daarop hem aan het denken gezet, zo laat Ricciardo in een interview met Sky Sports F1 weten. “Ik heb een hoop geleerd de afgelopen weken. Ik heb veel gelezen en bekeken en dat heeft mij de ogen geopend. Ik heb geleerd dat ook als je niet racistisch bent of jezelf niet als racist beschouwd, dat niet genoeg is. Je moet jezelf uitspreken, jezelf en anderen om je heen onderwijzen. Want voor zover ik het begrijp is dat zwijgen onderdeel van het probleem.”

Dat hij niet eerder tot dit inzicht is gekomen, noemt Riccardo naïef. “Ik heb heel wat video’s bekeken, er circuleert heel veel op Twitter en Instagram. Ik weet niet of ik me nou schuldig voelde, maar hoe heb ik zo lang zo naïef kunnen zijn terwijl er zo veel aan de hand is? En niet alleen in de laatste weken, maar in de laatste maanden en jaren.”

Hij denkt dat ook de rest van de wereld langzaam maar zeker ontdekt wat racisme precies inhoudt en er niet meer voor wegkijkt. “Het is goed dat we er nu eindelijk zo aan bloot worden gesteld. Mensen scharen zich er achter. Ze begrijpen dat het oké is om je uit te spreken en weten dat je er niet langer om wordt veroordeeld of bekritiseerd.”

Ricciardo denkt dan ook dat er dingen zullen veranderen. ”Dit is niet zomaar een fase. Dit is niet iets wat we deze week doen en vervolgens vergeten. Ik weet zeker dat het moeilijk is om hierover te leren en video’s te bekijken. Soms zie je dingen die zo erg zijn dat je je telefoon wilt uitzetten, maar ik ben blijven kijken, soms vol ongeloof. Maar dan dacht ik, waarom wist ik niet meer hierover? Het is goed, het is positief en ik denk echt dat er een kentering plaatsvindt.”