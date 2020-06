Ecclestone: 'Vertrek RTL komt mede door afscheid Vettel'

Dat stelt Bernie Ecclestone, een goede vriend van Vettel en de man die in 1991 het contract met de commerciële Duitse tv-zender sloot. Sinds dat eerste contract wonnen de Duitsers Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Nico Rosberg 12 wereldtitels, maar de laatste jaren is de populariteit van de Formule 1 in Duitsland tanende. De Grand Prix van Duitsland is al van de kalender verdwenen en met het vertrek van Vettel zou de belangstelling in Duitssprekende landen wel eens helemaal weg kunnen ebben, zegt Ecclestone tegen het Zwitserse Blick. “Zonder hem verliest de zender z’n uithangbord. Het is nu interessant om te zien hoe men in Zwitserland en Oostenrijk reageert.”

Ecclestone laat verder door Blick optekenen dat hij hoopt dat Ferrari het komende seizoen zorgvuldig met Vettel omgaat nu duidelijk is dat de viervoudig wereldkampioen het team aan het einde van het jaar verlaat.

"Het lijkt me duidelijk dat Sebastian dit jaar slechts één doel heeft, namelijk sneller zijn dan Charles Leclerc. Zowel in de kwalificatie als in de races.” Maar of hij ook vrij is om het gevecht aan te gaan met de jonge coureur uit Monaco, is nog maar de vraag. Vorig jaar al stond de relatie tussen Vettel en Leclerc al onder druk na een aantal dubieuze stalorders, die uiteindelijk uitmondden in de crash tussen beide coureurs in Brazilië.

Om dat soort situaties te voorkomen zou Ferrari er wel eens voor kunnen kiezen om dit seizoen wat meer op veilig te spelen en Vettel de opdracht te geven zich in te houden. Ecclestone hoopt echter dat de Scuderia de twee gewoon laten vechten. “Vettel is een prof, maar teamorders moeten de Italianen vergeten. Ik hoop maar dat ze Sebastian eerlijk behandelen.”