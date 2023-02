Daniel Ricciardo en Max Verstappen deelden vanaf de Grand Prix van Spanje in 2016 tot en met het Formule 1-seizoen 2018 de pitbox bij Red Bull Racing. Eerstgenoemde vertrok vervolgens naar Renault en keerde deze winter via McLaren terug bij Red Bull, maar ditmaal als derde rijder. Ricciardo is positief over de hernieuwde samenwerking met - inmiddels tweevoudig wereldkampioen - Verstappen.

“Het is heel leuk om terug te zijn bij het team en ook bij Max”, aldus Ricciardo tegen onder meer Motorsport.com. “Ik ben een aantal jaar weggeweest bij het team en daarin heb ik hem zien groeien. Ik heb hem volwassener zien worden, zeker als coureur en ook als persoon. Natuurlijk hadden we een aanvaring in Baku, maar verder hebben we denk ik altijd een uitstekende relatie gehad. Daarbij waren we uiteraard ook heel competitief, maar we stuurden elkaar ook berichten. Het is leuk om te zien waar we nu staan.”

“In de tussentijd is hij natuurlijk twee keer wereldkampioen geworden”, vervolgt Ricciardo over Verstappen. “Ik heb hem dus succesvol zien zijn en ook zien groeien als coureur. Ik vind echter dat hij zichzelf uitstekend gedraagt. Eerlijk gezegd lijkt hij niet heel veel veranderd, behalve dat hij als persoon volwassener is geworden. Dat is leuk om te zien.”

Ricciardo zal zich als derde coureur vooral bezighouden met simulatorwerk, ter ondersteuning van Verstappen en Sergio Perez. “Als dat serieuzer wordt, dan zal ik meer contact met Max en Sergio hebben”, vertelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar, die zijn bevindingen in de simulator uitgebreid zal delen met beide racecoureurs. “En als zij bij mij komen met dingen, dan help ik ze uiteraard graag. Uiteindelijk proberen we het hele team beter te maken.”

Video: Ricciardo als derde rijder bij de RB19-presentatie