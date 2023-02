Bottas baalt van vertrek Vasseur, maar heeft vertrouwen in Seidl

Frederic Vasseur verliet Alfa Romeo deze winter om Mattia Binotto op te volgen als teambaas van Ferrari. De Fransman was bij Sauber, het team achter Alfa Romeo, zowel CEO als teambaas. In de nieuwe structuur van de formatie uit Hinwil worden beide rollen niet langer door één persoon ingevuld. Sauber heeft Andreas Seidl vastgelegd als nieuwe CEO, terwijl managing director Alessandro Alunni Bravi promotie heeft gemaakt tot teambaas - al heet die functie nu officieel ‘teamvertegenwoordiger’. In tegenstelling tot Seidl, die zich op het grotere plaatje bij Sauber gaat focussen, is Alunni Bravi bij alle Grands Prix aanwezig.

Het was Vasseur die Valtteri Bottas overtuigde naar Alfa Romeo te komen, na diens vertrek bij Mercedes na het seizoen 2021. Bottas en Vasseur werkten eerder al samen bij ART in de Formule 3 en GP3. “Het klopt helemaal dat Fred een grote reden was”, antwoordt Bottas op een vraag van Motorsport.com. “Natuurlijk is het jammer om Fred te verliezen, aan de andere kant is hij ook een vriend. Ik ben dus ontzettend blij voor hem, want je zegt geen ‘nee’ tegen zo’n kans. Hij is altijd ambitieus geweest en wil blijven groeien. Dus ik begrijp hem volledig.”

De nieuwe structuur bij Alfa Romeo/Sauber geeft Bottas bovendien vertrouwen voor de toekomst. “Ik heb het gevoel dat het team zich in een stabiele situatie bevindt”, vervolgt de Fin. “Ik denk dat we goed zitten met Andreas en Alessandro. Als er nieuwe mensen worden aangesteld, dan zijn er altijd nieuwe manieren van denken. Dus soms hoeft dat niet slecht te zijn.”

Bottas heeft Seidl twee weken geleden voor de eerste keer ontmoet. “Hij is een aardige man”, vervolgt de 33-jarige coureur uit Nastola over de van McLaren afkomstige Seidl. “Ik kan zien dat hij echt gemotiveerd is. Hij weet wat hij wil met het team en hoe hij mensen moet motiveren. Hij lijkt een visie te hebben. Uiteraard is hij nu nog informatie aan het vergaren en probeert hij van anderen te leren over het team, over wat er in het verleden is gebeurd. Ik heb er vertrouwen in dat hij een goed persoon is voor deze rol.”