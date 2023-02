Druk op de ketel bij Ferrari: “Wereldtitel het enige doel”

Ferrari leek met de introductie van het nieuwe technische reglement een aardige klapper gemaakt te hebben. In de eerste races van 2022 was Ferrari dominant en leken Charles Leclerc en Carlos Sainz een slag te kunnen slaan. Het was niet van lange duur. Red Bull werkte de problemen weg en Max Verstappen nam het heft in handen. Na een dominante run gedurende de zomer greep hij in Japan al de wereldtitel. Bij Ferrari ging er in de zomer van alles mis. Het team maakte strategische blunders, rijders gingen in de fout en de betrouwbaarheid van de F1-75 was te vaak een zorgenkind.

Het zorgde ervoor dat teambaas Mattia Binotto het veld moest ruimen. Fred Vasseur werd aangetrokken als zijn vervanger en krijgt een duidelijke opdracht mee. De wereldtitel moet terug naar Maranello, vindt bestuursvoorzitter Benedetto Vigna. “Natuurlijk moet de wereldtitel het enige doel zijn, teambaas Fred Vasseur weet wat hem te doen staat”, zegt Vigna in een call met analisten. Hij is naast de sportieve tak ook verantwoordelijk voor de productie van Ferrari-auto’s die op de openbare weg verschijnen. “We moeten innovatieve techniek inzetten, daarmee moeten we de mensen fascineren. Ons derde doel is om onze klantenkring uit te breiden en het vierde doel is om meer patenten in te dienen. Ten opzichte van 2021 hebben we dat in 2022 vier keer vaker gedaan. Zo willen we doorgaan.”

In de navolging van de Formule 1 doet ook Ferrari een moedige poging om aansprekend te zijn voor de jongere generatie. Ferrari heeft daar de middelen voor, stelt Vigna: “We gaan verder in esports met deelname in drie kampioenschappen van de Formule 1, endurance en SRO. We horen bij de pioniers in deze wereld. Daar werken we ook aan in onze thuisbasis in Maranello, waar ook onze rijders uit de opleiding werken.”