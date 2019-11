Ricciardo geniet van gevecht met Toro Rosso bij de constructeurs

Renault kroonde zich vorig jaar tot 'best of the rest' met P4 bij de constructeurs en wilde dit jaar de volgende stap zetten. Het bestormen van de top werd nog niet reëel geacht, maar het verkleinen van het gat met de top-drie moest wel mogelijk zijn. De realiteit bleek weerbarstiger. Met enkel de afsluitende race in Abu Dhabi nog voor de boeg, staat Renault vijfde bij de constructeurs en hijgt Toro Rosso in de nek. Na het podium van Pierre Gasly in Brazilië kijkt de formatie van Franz Tost nog maar tegen acht punten achterstand aan.

"Game on", reageert Ricciardo verrassend genoeg op het lonkende gevecht met Toro Rosso. Ondanks dat het duel niet met de beoogde tegenstander is, kan de Aussie wel genieten van de strijd. "Ik had natuurlijk liever gehad dat wij die punten zelf hadden gescoord, maar ik vind het wel mooi dat ze ons onder druk houden voor de laatste race. Daardoor kunnen we niet achterover leunen en hebben we in Abu Dhabi echt nog iets om voor te vechten", verkondigt hij tegenover Motorsport.com.

Dat gevecht gaat Ricciardo overigens wel vol goede moed aan, hij denkt dat Renault de vijfde plek bij de constructeurs uiteindelijk wel over de streep kan trekken. "Als ik de resultaten van dit seizoen vergelijk met die van vorig jaar, dan komen ze erg overeen. Op banen waar wij het dit seizoen lastig hadden, was dat vorig jaar ook al het geval. En ik weet toevallig dat Carlos vorig jaar een toprace heeft gehad in Abu Dhabi, dus wij gaan er met een positief gevoel naartoe."

Franz Tost maakt zich overigens niet al te veel illusies over de opmars van Toro Rosso. De Oostenrijker stelt dat zijn team niet al teveel naar anderen moet kijken. "Je weet toch nooit wat er gaat gebeuren, daarom moeten we voorzichtig zijn [met voorspellingen]. We staan maar acht punten achter Renault, dus dat betekent dat de vijfde plaats in het kampioenschap nog steeds haalbaar is. Maar we moeten vooral slim zijn, ook qua afstelling van de auto, en hopen dat we in Abu Dhabi weer competitief zijn."

Met medewerking van Jonathan Noble