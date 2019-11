FIA: Onduidelijkheid over 2020-banden in F1 'niet optimaal'

Volgens de initiële planning zouden de teams op 1 september van dit jaar al duidelijkheid krijgen over de bandencompounds voor 2020. Dit zou hen voldoende tijd geven om de aerodynamische ontwerpen, waar nodig, aan te passen aan het nieuwe rubber. Er kwam echter zand in de motor, waardoor het geheel vertraging opliep en Pirelli pas in oktober met de nieuwe banden voor de dag kwam.

In Austin kregen teams alsnog de nieuwe samenstelling tot hun beschikking, om er tijdens de eerste twee vrije trainingen mee te testen. Dit zorgde echter voor een nieuwe kink in de kabel. Sommige teams vonden het 2020-rubber dermate slecht dat ze voor behoud van de 2019-banden pleiten. De FIA kwam daarom met een compromis op de proppen: de geplande bandentest in Abu Dhabi wordt nog afgewerkt met de 2020-banden, maar als er nadien nog steeds ontevredenheid heerst, zal er een bindende stemming onder de teams plaatsvinden.

Dit betekent bovenal onduidelijkheid en verdere vertraging: de teams weten begin december immers nog niet welk rubber gekozen wordt. En dat terwijl het streven op begin september lag. Een verre van ideale situatie, zo erkent ook Nikolas Tombazis namens de FIA. "Al deze dingen zijn niet perfect, maar we kiezen voor de minst vervelende manier om ermee om te gaan." Tombazis benadrukt dat hij de 2020-banden ook niet door de strot wil duwen. "Ik heb ook al tegen de teambazen gezegd dat ik voor hen geen beste keuze suggereer. Ik sta ook nergens om te juichen, maar stel alleen dat we afgelopen jaar ook al eerder zo'n moment hebben gehad. In de zomer wilden mensen ook ineens terug naar oude banden en dus halverwege het seizoen wisselen."

Tombazis wil hier vooral mee aangeven dat de roep om verandering - of in dit geval: terug naar het verleden - niet altijd gegrond is. Tegelijkertijd wil hij alle teams wel de optie geven om de bandentest in Abu Dhabi met open vizier in te gaan en eventueel een stemming te beleggen. "Als de teams dan nog steeds geen voordelen zien, is het goed om teams te laten stemmen. Met zeven van de tien stemmen kunnen ze de 2020-banden dan alsnog wegstemmen. De FIA moet zo'n verandering uiteindelijk bevestigen en daardoor willen we teams in ieder geval de optie geven om te stemmen, als de ontevredenheid blijft. Maar als de meeste mensen wel tevreden zijn en de banden minder snel oververhit blijken te raken, dan zullen we geen stemming faciliteren."

Met medewerking van Jonathan Noble