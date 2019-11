Pirelli volgt nieuwe aanpak in bandenontwikkeling

Bandenleverancier Pirelli heeft in de afgelopen jaren met de Formule 1 en FIA een aantal doelen opgesteld wat betreft de prestaties van het rubber. Deze omvatten aspecten zoals het verschil in rondetijd tussen de verschillende bandensoorten, het aantal benodigde pitstops en het rijgedrag. De F1-bazen zijn zich ervan bewust dat de manier waarop de banden zich gedragen in het verkeer een van de grootste hindernissen is voor meer spektakel.

In plaats van een reeks doelen waaraan de Pirell-compounds moet voldoen, heeft de Formule 1 voor het seizoen 2021 de focus gelegd op bepaalde karakteristieken. Zo hoopt de sport ervoor te zorgen dat de elementen die de races beter maken prioriteit genieten. Mario Isola, baas van Pirelli's racetak, zei dat er nog geen bindende overeenkomst is gesloten maar er wel aan een nieuwe aanpak wordt gewerkt. "Het grootste verschil met nu is dat we een aantal doelstellingen prioriteit hebben gegeven, zoals de window waarin de banden goed werken en oververhitting. We definiëren nu ook de getallen voor de deltatijden en degradatie. Dus in plaats van een lijst met doelen die allemaal even belangrijk zijn, willen we meer focus op de belangrijkste zaken."

Deze benadering maakt het volgens Isola een stuk duidelijker voor Pirelli, al staat 'duidelijker' volgens hem niet gelijk aan 'gemakkelijker'. De bandenleverancier moet immers alsnog belangrijke doelen halen waar men al langere tijd het hoofd over buigt, zoals de oververhitting bij het achtervolgen van een andere wagen. Wel is de Italiaanse topman optimistisch dat dit probleem door de nieuwe reglementen al een stuk minder wordt. "Als het verlies aan downforce met het nieuwe aero-pakket al een stuk minder is, dan zal dat de banden enorm ten goede komen. De wagens zullen minder glijden, minder last hebben van wrijving, en dat is de juiste richting om op te gaan."

Met medewerking van Jonathan Noble