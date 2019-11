Horner: "Zege Verstappen belangrijk moment voor Honda"

De race op Interlagos afgelopen weekend kan wel eens een essentieel moment zijn voor Honda, dat nog altijd niet weet of het na 2020 door wil gaan met het Formule 1-project. Zolang er successen geboekt worden, is het bestuur nu eenmaal sneller om wat betreft het belang van de samenwerking met Red Bull Racing. Max Verstappen heeft inmiddels drie races gewonnen met een Honda-motor. Daarnaast heeft Toro Rosso nu twee keer het podium kunnen betreden dit seizoen.

Cijfers die niet onbelangrijk zijn, willen technisch directeur Toyoharu Tanabe en general manager Masashi Yamamoto de kopstukken van Honda overtuigen om door te zetten. Het Japanse bedrijf wil namelijk zoveel mogelijk bevestiging van of de investeringen de moeite waard zijn, vooral met het oog op de nieuwe reglementen die in 2021 ingaan.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf desgevraagd tegenover Motorsport.com aan dat de huidige vorm van het team van grote waarde is voor de toekomst. "Ze boeken bij Honda veel progressie en ik denk dat ze pas na vijf jaar toewijding en moeite kunnen zien of het loont. Je moet niet vergeten hoe de situatie was toen ze weer terugkwamen in de Formule 1. Ik denk dat ze goed bezig zijn geweest door zich gedeisd te houden en zich te focussen, door met passie en trots zichzelf naar deze positie te knokken."

Tanabe deelt de visie van Horner en verwacht dat de zege in Brazilië een goede graadmeter is voor volgend jaar. Onder andere hij heeft Honda getild naar het meest succesvolle F1-seizoen sinds de terugkeer in 2015. "Ik hoop dat dit resultaat een positieve invloed heeft op onze toekomst. Ik ben niet betrokken bij de besluitvorming, maar wanneer we er klaar voor zijn zullen we meer aankondigen", zei hij.

Met medewerking van Jonathan Noble