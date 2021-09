Verstappen en Hamilton gingen zondag samen van de baan in de langzame eerste chicane op het circuit van Monza. Hoewel men bij Red Bull inzette op een race-incident, oordeelde de wedstrijdleiding anders. Het incident werd voorgesteld aan de FIA-stewards en zij legden Verstappen een gridstraf van drie plekken op voor de GP van Rusland. In zijn analyse van het incident zat Damon Hill, F1-wereldkampioen in 1996, in dubio. Hij vond Verstappen onbetwist de schuldige van het incident, maar vroeg zich af of het een bewuste actie was.

“Als ik kijk naar Max en Lewis in de eerste bocht, er was geen schijn van kans dat het op die manier ging werken”, vertelde Hill bij Sky F1. “Hij [Max] moest echt uitwijken zoals Lewis dat [eerder in de race] in de tweede chicane deed om een aanrijding te veroorzaken. De enige conclusie die ik daaraan kan verbinden is dat hij wellicht dacht: ‘Ik moet hem eruit rijden’. Ik wil dat liever bij geen enkele coureur denken, maar volgens mij was het een inschattingsfout of een bewuste beweging om een clash met Lewis te hebben. Het is een lastige situatie en ik wil niemand echt beschuldigen van dat soort dingen, maar hij heeft nu eenmaal een voorsprong in het kampioenschap en dat was een race waar Mercedes had moeten winnen. Dat gevoel blijft bij mij hangen en Max is als WK-leider vertrokken.”