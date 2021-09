Norris gelukkig na 1-2 in Monza: "Dit hebben we verdiend"

Op het circuit van Monza nam Daniel Ricciardo ten koste van zijn oud-teamgenoot Max Verstappen de leiding en hield de Nederlander achter zich in de eerste stint. Na een clash tussen Verstappen en Lewis Hamilton, maakte Norris er een McLaren 1-2 van. Norris moest in de slotfase flink verdedigen ten opzichte van Valtteri Bottas en Red Bull-coureur Sergio Perez. Voor het eerst sinds de Braziliaanse GP in 2012 stond er zodoende weer een McLaren-piloot op de hoogste trede van het podium, voor McLaren was het de eerste 1-2 sinds Canada 2010.

Norris noemde het succes van zijn team heel bijzonder vanwege de tegenslagen die men het afgelopen decennium gehad heeft. “Ik weet niet waar ik moet beginnen, dit was geweldig”, aldus Norris. “Ik weet nog niet wat dit resultaat voor mij betekent. Het belangrijkste is dat we dit als team voor elkaar gekregen hebben. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar ik ben blij voor mezelf om hier weer te staan. We hebben de race goed uitgevoerd met het inhalen, de strategie en het verdedigen. Ik ben blij voor Daniel en het hele team, het is een geweldige mijlpaal voor ons allemaal. Ik ben al langer onderdeel van McLaren, dit is een prachtig punt in de reis waar we samen mee bezig zijn. We hebben een paar jaar geleden een podium gescoord, dit jaar nog een paar meer en nu een echte een-twee. Dat is eigenlijk ongelofelijk.”

Topteams Mercedes en Red Bull hebben het voorbije jaar wel vaker steken laten vallen waardoor teams uit de middenmoot konden winnen. Vorig jaar won AlphaTauri’s Pierre Gasly nog in Monza, eerder dit jaar pakte Esteban Ocon zijn eerste overwinning met Alpine. Hoewel er in alle gevallen een portie geluk nodig was voor dergelijk succes, stelt Norris dat de 1-2 wel een duidelijk signaal is van de progressie die McLaren geboekt heeft. “Wanneer anderen wonnen zag je dat ze wat geluk nodig hadden, maar ik denk dat wij dit hele weekend uitstekend gepresteerd hebben”, zei Norris. “Op het juiste moment waren we op de juiste plaats, we hebben qua strategie goed gewerkt. We hebben zaterdag gezorgd dat we een goede positie hadden door Lewis te verschalken en Daniel kwam ook langs twee coureurs en manoeuvreerde zich zo in een goede positie. We hadden een snelle auto en hebben gemaximaliseerd, we hadden geen geluk nodig. Na Zandvoort was dit een goede comeback. We gingen van een heel slecht raceweekend naar een van de beste weekenden van het seizoen. Er was geen geluk nodig, dat maakt het nog mooier. Deze was gewoon helemaal terecht.”