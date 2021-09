Mercedes: Red Bull-teamleiding wist dat Verstappen fout zat

Titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen op Monza niet voor het eerst dit seizoen met elkaar in aanraking. De twee kemphanen toucheerden in de eerste chicane en eindigden in de grindbak, met de Red Bull bovenop de Mercedes. Verstappen werd als ‘predominantly’ schuldig aangewezen en kreeg een gridstraf van drie posities voor de Grand Prix van Rusland. Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Dr. Helmut Marko lieten na de race weten dat het wat hen betreft niets meer was dan een race-incident.

Rivaal Mercedes prikte daar doorheen en concludeerde bij monde van trackside engineering director Andrew Shovlin: “Wij hadden uiteraard zeer sterk het gevoel dat Lewis absoluut niets fout had gedaan, en dat Max voornamelijk schuldig was. Als je kijkt naar het feit dat zelfs Helmut en Christian niet probeerden om Lewis te beschuldigen, voelt dat alsof zij wisten dat Max fout zat. Ze proberen namelijk om bij iedere mogelijkheid de schuld in de schoenen van Lewis te schuiven.”

Volgens Shovlin had Hamilton goede kans op de overwinning, maar stak Verstappen daar een stokje voor: “Ik denk dat dit Lewis de overwinning, en zeker de tweede plaats, gekost heeft. Met een competitieve wagen is het altijd relatief gemakkelijk om die drie plaatsen goed te maken. Maar dat is nu geweest. We moeten in Rusland een goed weekend neerzetten. Daar zou onze wagen competitief moeten zijn. We hebben echter al een tijdje rommelige races meegemaakt. Het team moet zich niet laten afleiden en focussen op de prestaties waarvan we weten dat we ze kunnen neerzetten. Dat is ook nodig om deze titels te winnen.”

Horner blijft bij standpunt

Red Bull-teambaas Horner blijft bij zijn mening dat het een race-incident was: “Ik heb er nogmaals naar gekeken. Naar mijn mening had Max wat meer ruimte moeten krijgen in bocht 2. Lewis gaf hem voldoende ruimte in bocht 1 maar hij had in bocht 2 wat meer ruimte kunnen laten. Hij zal het precies andersom zien. Maar objectief gezien is het een race-incident.”

