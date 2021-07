Horner vreest precedent door straffen: "Moet geen voetbal worden"

De Grand Prix van Oostenrijk scoorde niet bijster hoog qua amusementswaarde, maar dat betekende niet dat de stewards een rustige dag kenden. De wedstrijdleiding deelde tijdens de race vele straffen uit en kreeg na afloop nog eens elf coureurs op bezoek. Vooral de tijdstraf voor Lando Norris - en in het kielzog daarvan ook Sergio Perez - heeft in de paddock stof doen opwaaien. Want nemen coureurs die via de buitenkant inhalen niet gewoon zelf het risico om aan het kortste eind te trekken? Het is een vraag die Horner volmondig met 'ja' beantwoordt.

"Het moment tussen Checo en Lando hoort wat mij betreft bij het racen. Als je via de buitenkant gaat, dan neem je zelf een risico. Dat geldt zeker als je er nog niet helemaal voor zit. Maar goed, toen ze die eerste straf eenmaal hadden uitgedeeld, was er geen weg meer terug. Daarna konden ze niets anders dan ook de vergelijkbare momenten met Charles [Leclerc] bestraffen", laat Horner aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik vind al die straffen een tikkeltje zwaar en ook niet passen bij het mantra om coureurs te laten racen."

Die koers is nota bene ingezet na de Oostenrijkse GP van 2019, waarin Max Verstappen onbestraft bleef na een felle inhaalactie op Leclerc. Horner voegt toe dat de Formule 1 met de besluiten van afgelopen zondag niet de omgekeerde weg moet bewandelen. De koningsklasse moet geen precedent scheppen waarbij een aanval via de buitenkant betekent dat de rivaal een straf krijgt. "Nee, je wilt niet dat coureurs het bewust op gaan zoeken. Het moet geen equivalent worden van voetballers die een schwalbe maken. Ik moet wel zeggen dat het erg lastig is voor de stewards en dat we er ook veel over praten. Maar voor mijn gevoel waren de acties van zondag race-incidenten en niet zozeer acties om te bestraffen." Horner voegt toe dat het handelen van de wedstrijdleiding over twee weken in Silverstone nogmaals wordt besproken door de teams en coureurs. Al is het maar om de grens duidelijk te krijgen.

Verstappen: Schorsing na dergelijke incidenten is onterecht

Gevolg van dit alles is dat Lando Norris tien strafpunten op zijn superlicentie heeft. Bij twaalf volgt er een schorsing, al zal het zover niet komen. Bij het eerstvolgende raceweekend in Silverstone vervallen er namelijk weer twee strafpunten. Desondanks vindt Max Verstappen het onterecht dat Norris door een actie zoals die in Spielberg überhaupt in de buurt van een schorsing komt. "Als je zes incidenten hebt zoals Lando afgelopen zondag, dan ben je in feite geschorst. Dat vind ik niet terecht, zoiets is in mijn ogen niet correct. Ik heb zelf ook in die situatie gezeten, ik heb ook al eens negen strafpunten gehad. Dat is hoe het gaat, maar als je door dergelijke momenten op twaalf strafpunten kunt komen, dan verdien je in mijn ogen geen schorsing. Dat zou alleen moeten gebeuren bij echt gevaarlijke dingen. Maar goed, dit heb ik al eerder - ongeveer twee jaar geleden - aangegeven. We moeten daar toch eens naar kijken."

Video: De straffen van de wedstrijdleiding, een dubbel gevoel bij Lando Norris en de zege van Max Verstappen besproken