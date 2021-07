Hamilton sceptisch over Mercedes-update: "Zal niet genoeg zijn"

Na een lastige Grand Prix van Oostenrijk kijkt Hamilton in de titelstrijd aan tegen een achterstand van 32 punten. Max Verstappen heeft daarentegen het momentum te pakken met drie overwinningen op rij. Mercedes zocht de oorzaak van de problemen in Oostenrijk vooral in de kwalificatie. Om de wagen over het algemeen verder te verbeteren, komt de renstal op Silverstone met een paar ontwikkelingen. Hamilton is echter terughoudend over het effect van deze updates.

“Er zit wel wat aan te komen, maar dat is niet genoeg om het gat te dichten”, verklaarde Hamilton. “We hebben werk te doen.” Red Bull heeft de titelstrijd juist weten te keren toen het eerder dit seizoen met een update kwam. Het team uit Milton Keynes heeft de laatste vijf races gewonnen, de laatste zege van Hamilton dateert uit mei toen hij de Spaanse Grand Prix won. Mercedes is er van overtuigd dat Red Bull over de snelste auto beschikt, al stelt Hamilton dat de recente circuits ook bijgedragen hebben aan het succes van de energiedrankenformatie.

“De afgelopen races zijn lastig geweest voor ons, hij [Verstappen] loopt gewoon steeds verder uit”, aldus Hamilton. “Veel kan ik er ook niet aan doen. Ik hoop natuurlijk dat we in de volgende race met een ander scenario te maken hebben, maar die auto ligt gewoon op rails. We blijven alles geven. De afgelopen weken ben ik veel op de fabriek geweest om zoveel mogelijk winst te boeken en alles uit de auto te halen. Onze auto ging in Oostenrijk gewoon niet zo lekker. Ik hoop echt dat het de komende races weer beter gaat.”

"Red Bull is nergens langzaam"

Valtteri Bottas hoopt dat Mercedes op andere circuits weer competitief zal zijn en stelt dat de update in Silverstone mogelijk de laatste is. “We hebben nu twee races gehad in Oostenrijk en het is duidelijk dat Red Bull gewoon sneller is hier, maar het kan anders zijn op andere circuits”, verklaarde hij. “Dit circuit past gewoon goed bij die auto, maar ze zijn nergens langzaam. Siilverstone is weer andere koek met meer snelle bochten. We hebben wat nieuwe dingen op de planning staan voor Silverstone. Daarna zal het stil blijven wat betreft nieuwe onderdelen. Het gaat lastig worden, maar we blijven pushen.”