Horner houdt woord met bijwonen stewardsprogramma FIA

De Brit sprak voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar in november van een ‘malafide marshal’, nadat Max Verstappen een dag eerder een gridstraf van vijf plekken had opgelopen omdat hij tijdens het laatste deel van de kwalificatie niet van zijn gas was gegaan voor een dubbele gele vlag, die een marshal op eigen initiatief zou hebben getoond. “Ik denk dat het gewoon om een malafide marshal ging, die niet is geïnstrueerd door de FIA. De FIA moet gewoon hun marshals in bedwang zien te houden, zo simpel is het. Dit kan namelijk een behoorlijke klap zijn voor ons in de titelstrijd”, zei Christian Horner destijds voor de camera van Sky Sports F1.

Na afloop van de race moest de Red Bull-teambaas zich bij de stewards verantwoorden voor zijn uitspraak, aangezien het volgens de International Sporting Code is niet toegestaan om een official te beledigen. Horner bood de marshal persoonlijk zijn excuses aan en kwam weg met een officiële waarschuwing. De stewards gingen daarnaast akkoord met zijn voorstel om hem deel te laten nemen aan het FIA International Stewards Programme, dat dit weekend op een virtuele manier plaatsvond.

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi liet na de race in Qatar weten dat dergelijke uitlatingen richting officials niet worden getolereerd. “Ik vind dat je geen enkel persoon hoort aan te vallen”, zei de Australiër. “En al helemaal niet een van de duizenden vrijwillige marshals die wereldwijd actief zijn en enorm veel vrije tijd opgeven. Zonder hen kan deze sport – die hen allemaal na aan het hart gaat – niet plaatsvinden. Ik zal iedere vrijwillige official op alle circuits over de hele wereld verdedigen en ervoor zorgen dat dit niet geaccepteerd wordt.”

Horner sprak dit weekend tijdens een Q&A-sessie met stewards over zijn rol als teambaas en de relatie die zijn team met de FIA heeft. Daarnaast maakte hij deel uit van een panel, dat werd voorgezeten door Masi. In het panel zaten ook Ferrari-coureur Charles Leclerc, voormalig Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa, Toyota WRC-baas Jari-Matti Latvala en Ford WRC-coureur Adrien Formaux.