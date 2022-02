Norris: "Haatte het om gebrek aan ervaring als excuus te gebruiken"

Na twee solide eerste jaren volgde in 2021 een ijzersterk derde seizoen van Lando Norris in de koningsklasse van de autosport. In Rusland pakte hij zijn eerste pole-position en boekte hij ook bijna zijn eerste overwinning. Een regenbui kort voor het einde gooide echter roet in het eten. In vier andere races kwam Norris wel op het podium en in het kampioenschap eindigde hij als zesde, twee plekken boven teamgenoot Daniel Ricciardo, waar men bij McLaren hoge verwachtingen van had.

Vooral het feit dat hij intussen al het een en ander had meegemaakt in de Formule 1, hielp hem om vorig seizoen beter te presteren, al was Norris aanvankelijk sceptisch over wat het hebben van meer ervaring hem zou brengen. “Ik vond het verschrikkelijk om ‘gebrek aan ervaring’ als excuus op te voeren”, laat Norris weten. “Het is zo makkelijk om te zeggen: ‘Oh, ik ben gewoon nog niet zo ervaren’. Ik wilde ook niet geloven dat het zo’n groot verschil zou maken om na een winterbreak terug te komen en onbewust alles wat beter te weten dan het jaar ervoor. Maar sinds ik begonnen ben in de kadetjes heb ik ook nooit meer dan één seizoen in dezelfde klasse doorgebracht. Dat maakte het voor mij ook moeilijk om te weten wat voor verschil de jaren zouden maken.”

Dat Carlos Sainz Jr. naast hem reed tijdens zijn eerste twee seizoenen in de Formule 1 maakte het volgens Norris ook niet eenvoudig om zijn prestaties goed te beoordelen. “Ik denk dat mijn tweede jaar ook goed was, maar Carlos is volgens mij een van de beste coureurs in de Formule 1. Doordat hij een extreem goede coureur is, zag ik er niet zo goed uit. Ik werd overschaduwd.”

Norris is erg blij met de stap die hij heeft gezet van zijn tweede naar zijn derde jaar in de Formule 1. “Het was een combinatie van een frisse start met een nieuwe teamgenoot en het feit dat ik een iets betere auto tot mijn beschikking had waarin ik meer vertrouwen had”, probeert Norris zijn progressie te verklaren. ”En om na een winter weer fris terug te komen met opnieuw wat meer ervaring in de tas. Maar dit keer zag ik een groter verschil dan van mijn eerste naar mijn tweede jaar.”

Sterk, maar niet foutloos

Norris kijkt al met al tevreden terug op 2021. “Ik ben erg te spreken over de vooruitgang die ik heb geboekt. Ik heb van een paar zwakke plekken mijn sterke punten gemaakt. Aan sommige dingen moet ik nog verder werken, maar alles bij elkaar hebben we het veel beter gedaan”, aldus Norris. “Met name de eerste helft van het seizoen was erg sterk. Ik denk dat we toen alles hebben gemaximaliseerd. Elke kans die we kregen om op het podium te komen, hebben we benut.”

“Er zijn ook een paar races geweest waarin ik fouten heb gemaakt, zoals Brazilië, waar ik waarschijnlijk mijn grootste fout van het seizoen maakte [Norris had bij de start een aanvaring met Sainz]. Het was iets heel kleins, maar het kostte ons heel veel punten, want we hadden die race mogelijk met Ferrari kunnen vechten en voor ze kunnen eindigen”, denkt Norris. “Twee of drie andere races verliepen ook niet perfect. Daarin eindigde ik misschien één of twee posities lager dan mogelijk was geweest. Maar ik heb geen fouten gemaakt waardoor we zijn uitgevallen. Ik heb niet echt grote crashes gehad waardoor we punten zijn misgelopen.”