Max Verstappen sleept prestigieuze Autosport Award in de wacht

De coureur van Red Bull Racing kreeg de meeste stemmen van de lezers van het blad Autosport en bezoekers van de website Autosport.com. Behalve Max Verstappen waren ook de runner-up in het Formule 1-kampioenschap Lewis Hamilton, wereldkampioen Formule E Nyck de Vries en IndyCar-kampioen Alex Palou genomineerd in de categorie International Racing Driver.

“Ik wil op de eerste plaats alle fans die op mij gestemd hebben voor beste internationale coureur enorm bedanken”, liet Verstappen in een videoboodschap weten. “Het is een heel intens jaar geweest, maar alle steun die ik gedurende het jaar ontvangen heb, is fantastisch geweest. Verder wil ik Red Bull Racing en Honda bedanken voor het feit dat ze me een auto gegeven hebben waarmee het wereldkampioenschap kon worden gewonnen. Het ultieme doel was om kampioen te worden en dat hebben we nu bereikt. Dit is echt iets ongelofelijks, maar ik kijk nu ook uit naar het nieuwe seizoen en kan niet wachten om de 'orange army' weer over de hele wereld te zien.”

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was aanwezig om de prijs voor Verstappen in ontvangst te nemen. “Hij is in de afgelopen paar jaren duidelijk gegroeid en volwassen geworden”, zei hij over de Limburger. “Hoe hij vorig jaar heeft gereden en gestreden tegen Lewis Hamilton, die op de top van zijn kunnen presteerde, was buitengewoon. Max heeft meer ronden aan de leiding gereden dan wie dan ook en de meeste races gewonnen. Hij heeft deze award meer dan verdiend.”

Verstappen komt met het binnenhalen van de Autosport Award voor beste internationale coureur in een indrukwekkend lijstje namen terecht. Tot de eerdere winnaars van deze prijs behoren namelijk onder andere Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Damon Hill en Michael Schumacher. Lewis Hamilton won de award, die in 1982 voor het eerst werd uitgereikt, het vaakst. Liefst acht keer kreeg hij de meeste stemmen: in 2007, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020.

Voor Verstappen is het overigens niet de eerste Autosport Award: in 2015 werd de Nederlander uitgeroepen tot Rookie of the Year. De prijs voor beste nieuwkomer ging ditmaal naar de Australiër Oscar Piastri, die in zijn eerste jaar in de Formule 2 meteen kampioen werd. De reserverijder van het Alpine Formule 1-team was genomineerd samen met Romain Grosjean, die drie podiumplaatsen pakte in zijn eerste IndyCar-seizoen, Haas F1-rijder Mick Schumacher en Yifei Ye, die bijna zijn eerste 24 uur van Le Mans won en kampioen werd in de European Le Mans Series.

RB16B beste auto van 2021

De onderscheiding voor beste auto ging trouwens ook naar het Red Bull Formule 1-team. De RB16B, in 2021 goed voor elf Grand Prix-overwinningen, tien pole-positions én de rijderstitel, kreeg de voorkeur boven de Mercedes W12, de Mercedes-EQ Silver Arrow 02, waarmee De Vries de titel in de Formule E veroverde, en de Toyota GR010 Hybrid, die oppermachtig was in de 24 uur van Le Mans en het World Endurance Championship.

Lando Norris werd uitgeroepen tot British Competition Driver of the Year. De McLaren-coureur, die in 2021 zijn eerste pole-position in de koningsklasse pakte, liet in deze categorie F1-collega George Russell, Le Mans-winnaar Mike Conway en Formule E-racewinnaar Jake Dennis achter zich. GB3-kampioen Zak O’Sullivan werd de winnaar van de Autosport BRDC Young Driver of the Year Award en verdiende daarmee een test met de Aston Martin Formule 1-auto. Ook kan de zondag 17 jaar geworden Brit, die pas is opgenomen in de Williams Racing Driver Academy, 200.000 Britse pond op zijn bankrekening bijschrijven.

Achtvoudig wereldkampioen rally Sébastien Ogier werd voor de zevende keer tot beste internationale rallyrijder van het jaar verkozen, terwijl zijn Toyota Yaris WRC de beste rallywagen was volgens de lezers van Autosport. De pas gestopte FIA-president Jean Todt nam een Autosport Gold Medal in ontvangst, die sinds dit jaar wordt uitgereikt aan personen die gedurende hun leven een grote bijdrage hebben geleverd aan de sport.

De 2021-editie van de Autosport Awards zou eigenlijk op 19 december plaatsvinden, maar wegens corona kon het evenement niet op de geplande datum doorgaan, waarna 6 februari als nieuwe datum werd gekozen.

