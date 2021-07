Horner en Wolff verschillen van mening over nieuwe F1-motoren

Gesprekken over de nieuwe generatie Formule 1-motoren zijn recent begonnen. In de basis moet het concept hetzelfde blijven als nu, al wordt er een elektrisch component toegevoegd en moet de verbrandingsmotor draaien op duurzame brandstof. Red Bull zet enkele vraagtekens bij deze route. Eerder gaf Horner al te kennen dat de Formule 1 met een schone lei moet beginnen om de interesse van nieuwe fabrikanten te wekken. Om de interesse van fans te wekken is er echter iets anders nodig: luidruchtige en spectaculaire motoren zullen het volk meer trekken dan een volledig elektrische variant.

“Ik denk dat de verbrandingsmotor nog steeds toekomst heeft”, zei Horner tijdens de persconferentie op vrijdag. “Waarom zouden we niet een motor introduceren die veel toeren draait, die fantastisch klinkt en die ook nog eens milieuvriendelijk is? Ik denk dat we dat kunnen bereiken met biobrandstof en andere duurzame middelen.”

Horner is van mening dat de elektrificatie van de auto-industrie niet gunstig is voor de toekomst van de Formule 1. Luidruchtige en agressieve motoren zijn wat hem betreft het beste middels om fans te bekoren. “De elektrificatie wordt door de politiek gepusht, maar is dat over 25 tot 30 jaar ook de juiste route? Ik denk dat de Formule 1 een belangrijke rol kan spelen bij het ontwikkelen van volledig duurzame brandstoffen. Met onze huidige partners kunnen we werken aan duurzaamheid en het terugdringen van uitstoot. Dat kunnen we ook met een snelle, spectaculaire motor die emoties oproept. Het zou toch fantastisch zijn als we die route kiezen? Ik weet zeker dat we elke Grand Prix uitverkopen.”

Wolff: "Onze persoonlijke mening is niet relevant"

De voorstellen van Red Bull stuiten echter op verzet bij andere fabrikanten. De reden daarvoor is vrij simpel. De huidige motorleveranciers Mercedes, Ferrari en Renault werken met de auto-industrie in het achterhoofd en hebben daardoor niet zoveel belang bij een spectaculaire F1-motor. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff denkt bovendien dat de huidige generatie fans niet veel geeft om luide motoren. “Ik ben het niet eens met Christian, wij denken misschien anders, maar we moeten toegeven dat we niet de meest relevante generatie zijn”, verklaarde de Oostenrijker.

“Vraag iemand van 18 of 22 naar de relevantie van geluid en de meeste jongens kijken via schermen naar de sport. Het geluid is in dat geval amper van belang. Persoonlijk ben ik ook fan [van een luide motor], ik wil ook graag een dikke 12-cilinder met een bak geluid. Maar het is een feit dat we een sport zijn, dit is een industrie. Ik denk dat we de relevantie verliezen voor onze partners, sponsors en stakeholders als we niet kijken naar het milieu en de impact die we op dat vlak kunnen maken. We moeten niet te ver verwijderd raken van hoe het gaat in de wereld, we moeten onze partners niet afschrikken als we doorgaan met een gillende verbrandingsmotor, ook al is dat iets wat we graag hebben.”