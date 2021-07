Verstappen over nieuw format: “Laat die training dan lekker vallen”

De proef van de Formule 1 met zaterdagse sprintraces wordt dit weekend afgetrapt in Groot-Brittannië. Als gevolg van het inmeten van de ongeveer 30 minuten durende sprintkwalificatie is het hele weekendformat op de schop gegaan. Zo is de reguliere kwalificatie vrijdagavond al afgewerkt, nadat daarvoor slechts één vrije training is verreden. Wel is na afloop van de kwalificatie het parc fermé gaan gelden. Dat houdt in dat er (op enkele zaken als de voorvleugel na) niets meer veranderd mag worden aan de auto’s.

Dat zorgt voor enig onbegrip bij Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur, die in de kwalificatie genoegen moest nemen met de tweede tijd achter Lewis Hamilton, vindt het vooral vreemd dat de tweede training voor spek en bonen wordt verreden omdat er niets mag worden aangepast. “Wat ik raar vind is dat je de kwalificatie doet en dan niets meer mag aanpassen. En dan moet je zaterdag de vrije training weer doen en dan ga je die race in”, verwondert Verstappen zich in gesprek met Ziggo Sport. “Dan denk ik: ja, laat die vrije training ook lekker vallen, dat maakt dan ook niets meer uit.”

Na drie opeenvolgende pole-positions moest Verstappen in de Britse kwalificatie dus genoegen nemen met de tweede tijd. Hamilton was 0.075 van een seconde sneller dan de Nederlander, maar dat gaatje was volgens hem ietwat geflatteerd. “Als je naar de theoretische sectortijden kijkt, stond Hamilton er minimaal tweeënhalve tiende voor. Dat komt natuurlijk omdat hij tijdens zijn laatste rondje wijd is gegaan in die laatste twee bochten, dus we zaten er iets verder vanaf dan die zeven honderdsten.”

Minder problemen tijdens race

Direct na afloop van de kwalificatie vertelde Verstappen dat het gevoel in de RB16B minder goed was dan in de vrije training. Hij kampte vooral in de langzame bochten met onderstuur, een probleem dat hij in de races van zaterdag en zondag niet direct verwacht. “In de race ga je natuurlijk een stuk langzamer door die bochten heen, dus ik verwacht niet dat ik dat probleem dan weer zal hebben”, vertelde Verstappen, die Mercedes in de eerste vrije training nog op grote achterstand zette. Dat Hamilton het gat van meer dan zeven tienden wist om te buigen in een voorsprong van zeven honderdste, wijt de 23-jarige coureur aan meerdere factoren.

“Ze hebben natuurlijk ook wel wat meer vermogen gezet. En ik denk dat vooral Lewis met iets minder downforce reed en dat de baan ook naar hun toekwam. Misschien dat met hoe we de auto qua vleugel hadden in VT1, dat dat ons wat beter lag. En als je dan blijkbaar met iets meer vermogen rijdt, dan ziet het gat er veel groter uit dan het eigenlijk was”, zei Verstappen, die positief vooruitkijkt naar de zaterdagse sprintrace en de zondagse Grand Prix. “De races zijn natuurlijk op een ander tijdstip, vooral de belangrijkste race op zondag. Dus hopelijk komt het dan wat meer naar ons toe, want het wordt natuurlijk warmer.”

