De F1-coureurs en -teams hebben even de tijd gehad om bij te komen van de triple header en zich voor te bereiden op de laatste fase voor de welverdiende zomerstop. Dit weekend wordt geracet op Silverstone en voor de eerste maal in de historie wordt de startopstelling voor de Grand Prix bepaald door een sprintrace op zaterdagmiddag.

Wie in elk geval met een goed gevoel is afgereisd naar Engeland is Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur heeft in de WK-stand een voorsprong van 32 punten op rivaal Lewis Hamilton opgebouwd. Wat er ook gebeurt, Verstappen zal als leider naar de volgende race in Hongarije afreizen. Concurrent Hamilton is gebrand op revanche na het moeizame optreden op de Red Bull Ring. Voor het oog van zijn fans wil hij goed scoren en punten terugpakken, zeker nu het circuit van Silverstone over het ‘Hamilton Straight’ beschikt. Slaat de Brit snoeihard terug of deelt Max Verstappen opnieuw een gevoelige tik uit?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië?

Datum: Zondag 18 juli 2021

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Britse Grand Prix op het iconische circuit van Silverstone vindt plaats op zondag 18 juli 2021. De race start vanwege het tijdverschil met Engeland om 16.00 uur Nederlandse tijd. Lokale tijd begint de GP volgens het gebruikelijke schema om 15.00 uur.

In 2020 reed de Formule 1 tweemaal op het circuit van Silverstone: de Grand Prix van Groot-Brittannië en de 70th Anniversary GP ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. De eerste race werd gewonnen door thuisrijder Lewis Hamilton, Max Verstappen zegevierde in de jubileumrace.

Volledig tijdschema Britse GP

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 16 juli 15.30u-16.30u Kwalificatie Vrijdag 16 juli 19.00u-20.00u Derde vrije training Zaterdag 17 juli 13.00u-14.00u Sprintrace Zaterdag 17 juli 17.30u Race Zondag 18 juli 16.00u

Er zijn veel verschillende officiële Formule 1-streams. Welke streams je kan bekijken hangt af van het land waar je bent. Maar er zijn ook manieren om je internetverkeer om te leiden via een land naar keuze, met een VPN-verbinding. Zo kan je het internet op net alsof je in dat andere land bent. Dit is een uitstekende manier om toegang te krijgen tot vele officiële gratis en betaalde F1-streams. Meer informatie over hoe dit werkt vind je hier.

Uitzending Formule 1 op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 16.00 uur Nederlandse tijd

De voorbeschouwing van Ziggo op de Grand Prix van Groot-Brittannië begint op zondagmiddag 21 juli om 14.45 uur Nederlandse tijd. De race start om 16.00 uur. Vanuit de studio in Hilversum blikt presentator Rob Kamphues met vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten vooruit op de race op Silverstone. Ook wordt de sprintrace van zaterdag besproken. Kort voor de start schakelt men live over naar het circuit, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uitbrengen van de race.

In Nederland is de Formule 1 op televisie alleen te zien via Ziggo. Zij hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de Grand Prix kijken. Wie geen abonnement heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit pakket geeft toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar kijk je onder meer naar DTM, IndyCar en W Series. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle providers verkrijgbaar.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De Formule 1 is op televisie alleen te zien voor abonnees van Ziggo. Het beste legale alternatief is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, F1TV Pro genaamd. Hier worden ook live alle F1-sessies uitgezonden. Rond de Grand Prix van Groot-Brittannië kan je een uitgebreide voor- en nabeschouwing bekijken, met interviews, analyses en meer. Ook krijg je toegang tot extra hulpmiddelen om de race nog beter te volgen, zoals driver tracker, livetiming en onboards van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-update tijdens het raceweekend

Wil je echt niets missen en op de hoogte blijven van wat er achter de schermen speelt, het laatste nieuws en de leukste verhalen uit de paddock? Dan kan je terecht op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Vanaf donderdag bespreekt onze Formule 1-verslaggever Ronald Vording met redacteur Koen Sniekers de dag. De belangrijkste gebeurtenissen op de baan komen aan bod, maar je hoort vooral wat de meeste fans niet te zien of te horen krijgen. Wat gebeurde er tijdens de mediasessies van onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton? Wat is het laatste nieuws en wat gebeurde er op en rond het circuit? Abonneer je nu - uiteraard geheel gratis - op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland en mis niets!

