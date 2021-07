Red Bull wil schone lei voor nieuwe Formule 1-motoren in 2026

In februari kondigde de Formule 1 aan dat het in 2025 een nieuwe motorformule wil introduceren. Dat kwam naar buiten nadat overeenstemming was bereikt over het bevriezen van de huidige generatie motoren, de hybride V6-turbomotoren. Zaterdagmiddag vindt in Oostenrijk een ontmoeting plaats waarbij de toekomstplannen voor de F1-motoren worden besproken. Daarbij schuiven huidige motorleveranciers Ferrari, Mercedes en Renault aan, maar ook geïnteresseerde partijen als Audi en Porsche. Ook Red Bull is van de partij, nadat bekend werd dat het vanaf 2022 een eigen motorprogramma opzet.

De bespreking gaat hoofdzakelijk over het gebruik van duurzame brandstof en de balans tussen hybride en verbrandingsmotor bij de volgende generatie motoren. Het belangrijkste is echter dat de Formule 1 een richting kiest die goed is voor de sport, aldus Red Bull-baas Horner. “We moeten komen met iets relevants en iets dat goed is voor de sport. Natuurlijk draait het niet alleen om de motor, die moet ook geïntegreerd worden in een auto met weinig luchtweerstand om zo’n efficiëntie te behalen”, vertelde hij. “Het heeft dus ook een enorme impact op het chassis. Daarom denk ik dat het voor de Formule 1 helemaal juist zou zijn om in 2026 met een schone lei te beginnen.”

Huidige motortechnologie links laten liggen

Hoewel de nieuwe generatie motoren in 2025 geïntroduceerd wordt, lijkt Horner hoop te koesteren dat dit een jaar uitgesteld kan worden. Dat zou de regelmakers meer kans geven om met een geheel nieuwe krachtbron op de proppen te komen, in plaats van deels voort te moeten borduren op de huidige motoren. “Zodra de motor geïntroduceerd wordt, blijven we die de komende tien jaar gebruiken. Ik zie liever dat we de tijd nemen om met iets spannends, vernieuwends en relevants te komen dat past bij de criteria voor de kosten, de prestaties en het aanmoedigen van close racing. Natuurlijk moeten we geluid en emotie niet negeren. Dit vind ik criteria waarop de focus moet liggen.”

“Het zou heel jammer zijn om verder te gaan met wat nu een heel dure motor is en te proberen die goedkoop te maken”, vervolgt Horner. “Je kan niet slechts een economy-ticket kopen en toch business class vliegen. Hopelijk is er een kans - vooral als het voor 2026 is - om met een motor te komen die duurzaam, milieuvriendelijk is, die biobrandstof gebruikt, die hopelijk meer vanaf een blanco vel komt, mogelijk met standaardiseringselementen waar de kosten duidelijk gecontroleerd kunnen worden, in plaats van dat we voortborduren op wat we nu hebben.”

Beter voor nieuwe fabrikanten

Volgens Horner is beginnen met een geheel nieuwe aandrijflijn ook de beste manier om nieuwe fabrikanten aan te trekken. “Een nieuwe toetredende fabrikant zou graag met een blanco vel beginnen, lijkt mij. Het is begrijpelijk dat huidige fabrikanten willen dat een deel van het IP [Intellectual Property, intellectueel eigendom] meegaat naar de volgende motor, omdat ze veel hebben geïnvesteerd. Maar de huidige motor is extreem duur en het reduceren van de kosten is nog niet gelukt in alle discussies waar ik bij zat", geeft de Brit toe.

Horner heeft dus een uitgesproken mening over hoe de volgende generatie motoren eruit zou moeten komen te zien. Toch beseft hij ook dat het besluit uiteindelijk niet door de motorleveranciers genomen moet worden. “Dat moeten we aan de regelmakers en de commerciële rechtenhouder laten. Zij moeten met iets komen wat zij het beste vinden voor de sport. Zij moeten onafhankelijke specialisten betalen om een studie te doen, zodat ze daarna de regels kunnen presenteren. Als het de teams bevalt, dan schrijven ze zich in. Is dat niet het geval, dan doen ze dat niet voor 2026 en zijn ze op tijd voor het nieuwe Concorde-verdrag.”