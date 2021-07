Audi of Porsche in F1? Marko bespreekt wensenlijstje van VW Group

De Formule 1 is nu nog met de hybride V6-turbomotoren op pad en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. Wel is de doorontwikkeling daarvan aan banden gelegd. Tijdens het seizoen mogen fabrikanten geen 'performance upgrades' meer doorvoeren en na het eerste raceweekend van 2022 is het helemaal gebeurd met de pret. De doorontwikkeling wordt op voorspraak van Red Bull bevroren om het vertrek van Honda op te vangen. Eerst maar eens naar het afscheid van dat Japanse merk, want is het besluit gezien de huidige successen niet veel te vroeg genomen? "Nou ja, het is in ieder geval een definitief besluit dat onomkeerbaar is", geeft Marko aan dat een wereldtitel niets meer aan het toekomstbeeld verandert.

Het toekomstbeeld is dat Red Bull Powertrains de motoren tot zeker 2025 in eigen beheer neemt. Wat er daarna gebeurt, is nog ongewis. Dat geldt voor de vraag of Red Bull op eigen benen blijft staan en ook voor de vraag wat de nieuwe motorformule gaat worden. Over laatstgenoemde kwestie is in Spielberg gesproken met vertegenwoordigers van de huidige fabrikanten en de VW Group. Namens Red Bull zaten Christian Horner en Marko aan tafel, maar wat is er eigenlijk uitgekomen? "Ze hebben vooral erkend dat er tijdsdruk is. Deze julimaand moet het kostenplaatje nog worden vastgesteld. Daarvoor wordt nu de vergelijking gemaakt: is een versimpelde V6 op de middellange termijn misschien nog duurder dan een compleet nieuwe motor? Als dat antwoord is gegeven, zal er een besluit volgen over de koers die we moeten varen. Dat betekent natuurlijk dat 2025 niet meer haalbaar is en dat het eerder zal uitdraaien op 2026", laat Marko in gesprek met zusterpublicatie Formel1.de weten.

VW Group wil nieuwe motor voor gelijkwaardig speelveld

Waar Marko aangeeft dat er verschillende opties op tafel liggen, voegt hij toe dat de kopstukken van Audi en Porsche wel een voorkeur hebben. "De verantwoordelijken van VW hebben duidelijk gemaakt wat ze willen. Zij zijn voor een compleet nieuwe motorformule, zodat ze met gelijke kansen kunnen beginnen. Met de huidige zescilinder heeft Mercedes het grootste voordeel, aangezien zij de meest succesvolle motor hebben." Het Volkswagen-concern ziet liever een gelijkwaardig speelveld en heeft al een voorstel gedaan: "Bij VW geven ze de voorkeur volgens mij aan een viercilinder", verduidelijkt Marko. Mocht het Duitse bedrijf zijn zin krijgen en daadwerkelijk met een eigen merk instappen, dan lijkt Red Bull de aangewezen partner. VW en Red Bull Powertrains kunnen de krachten bundelen, al houdt Marko de boot nog vakkundig af. "Zoals altijd geldt: er zijn geen overeenkomsten of officiële gesprekken gaande."

De eerste vraag luidt immers wat de Formule 1 als geheel moet doen: Volkswagen volgen en een andere motorformule op papier zetten of doorpakken met (een versimpeling van) de huidige V6? Doordat Red Bull momenteel succesvol is met laatstgenoemde optie, lijkt Marko het eens te zijn met Mercedes-rivaal Toto Wolff. Er is toch een gedeeld belang om vast te houden aan de V6? "Nou, onze kostenberekening wijst eerder naar een nieuwe motorformule. In Silverstone gaan de gesprekken verder en de uitkomst staat echt nog niet vast. Ik weet ook niet zeker of elektrisch wel de toekomst gaat worden. Velen denken dat hybride de beste optie is voor krachtige motoren, maar er gaan ook ideeën rond over waterstof. Er kan nog zoveel gebeuren dat je eigenlijk geen motor voor de komende tien à vijftien jaren kunt vaststellen. Wel is het zo dat de kosten een belangrijke factor vormen. Het idee is dat een motor maximaal een miljoen dollar mag kosten en dat het totale kostenplaatje wordt beperkt tot honderd miljoen dollar. Geen van de huidige fabrikanten komt momenteel in de buurt van dat bedrag. De enige manier om die kostenbeperking te halen, is het standaardiseren van onderdelen en de tijd op de testbank beperken."

Marko wil geen eerdere overstap op e-fuels

Naast de nieuwe motorspecificatie is ook de brandstof een onderwerp van gesprek. Zo stapt de Formule 1 volgend jaar al over op E10, maar wil de koningsklasse op termijn naar volledig duurzame brandstoffen. Aangezien Red Bull aanstuurt op de invoering van een nieuw motorreglement in 2026, worden andere betrokkenen ongeduldig. Zo heeft Wolff al laten weten dat volledig duurzame brandstoffen eerder ingevoerd moeten worden, desnoods onder het huidige motorreglement. Daar is Marko echter niet over te spreken: "De verhoging van vijf naar tien procent bio-ethanol heeft ons al tientallen miljoenen dollars gekost. Als je wilt overschakelen op volledig synthetische brandstoffen, dan moet je dat tegelijk met het nieuwe motorreglement doen. Ook moeten de e-fuels tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn, dat is momenteel nog niet het geval."