Wanneer komt Red Bull weer met upgrades? "Moeten zorgvuldig zijn"

Max Verstappen wist in zowel Imola als Miami de maximale score te behalen. De Nederlander had daar zelf natuurlijk een groot aandeel in, maar het updatepakket dat Red Bull in Italië heeft geïntroduceerd, hielp ook zeker een handje. Zo is de RB18 lichter geworden en zou het team weer enkele downforcepunten hebben gevonden. Het heeft Verstappen dichter bij Ferrari gebracht en qua race pace lijkt Red Bull nu zelfs de overhand te hebben. Het maakt dat Ferrari moet reageren en upgrades in de pijplijn heeft zitten, die idealiter in Barcelona al een stap voorwaarts betekenen.

De vraag of Red Bull ook noemenswaardige dingen meeneemt naar Catalonië ontwijkt Christian Horner buitengewoon handig. "Je moet heel voorzichtig zijn met waar je de upgrades precies inzet. Dat komt door het budgetplafond. Daardoor moeten we er zeker van zijn dat de dingen die we meenemen het geld ook echt waard zijn." Dit maakt het proces aan de voorkant - oftewel in de simulator en windtunnel - nog belangrijker dan voorheen. Nieuwe onderdelen op het circuit testen en dan indien nodig weer mee terug nemen naar de tekentafel, kon voorheen nog wel tot op zekere hoogte, maar anno 2022 niet meer. Het budgetplafond biedt die ruimte niet, alles moet raak zijn.

Geen enkele garantie voor Barcelona

Gevraagd door Motorsport.com wat dat concreet betekent voor Red Bull in het plannen van upgrades, vervolgt Horner: "Nou ja, door het budgetplafond wordt het heel lastig om continu upgrades te introduceren. Dat betekent dat je strategisch moet kiezen waar je upgrades wel en niet wilt introduceren. Door de inflatie geldt dat alleen maar meer." Vanwege die inflatie zouden teams het budgetplafond graag verhoogd zien worden, maar dat feest gaat niet door. Wat betreft het 'strategisch kiezen' heeft Red Bull voor het eerste pakket trouwens ingezet op Imola. Dat leek door de sprintrace riskant, maar slaat terug op het eerste punt van Horner: op basis van de simulator en windtunnel had Red Bull dusdanig veel vertrouwen in het pakket, dat men dat risico aandurfde.

Door de upgrades van Imola had Red Bull in de voorbije twee raceweekenden een betere race pace, maar Horner rekent zich absoluut niet rijk. "Het is nog steeds stuivertje wisselen en zit heel dicht bij elkaar. Barcelona wordt weer een hele andere uitdaging. Daar heb je aardig wat snelle bochten en die liggen Ferrari juist goed. Het is echt nog nek aan nek. Het circuit in Miami paste goed bij ons auto en gelukkig hebben we het daar voor elkaar gekregen, met het gewenste resultaat tot gevolg." Dat gewenste resultaat heeft Red Bull zoals bekend weer volledig in de strijd voor beide kampioenschappen gebracht. Verstappen geeft na zijn tweede maximale score op rij nog maar 19 punten toe op Charles Leclerc, bij de constructeurs is het gat met Ferrari geslonken tot zes punten.

