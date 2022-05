De Formule 1-rechten kwamen na 2012 in handen van Sport1. Vanaf 2015 sloegen Sport1 en Ziggo de handen ineen en werd F1 op Ziggo Sport uitgezonden. Met de komst van Max Verstappen schoten de kijkcijfers omhoog en diens eerste overwinning in 2016 deed hier nog een schepje bovenop. Alle Ziggo-klanten konden de Formule 1 gratis kijken, terwijl abonnees van onder meer KPN en T-Mobile een extra zenderpakket dienden af te sluiten. In mei vorig jaar werd bekend dat Viaplay de rechten van Ziggo zou overnemen en F1 op een andere manier de huiskamers zou bereiken.

Dat Ziggo een groot aantal klanten had speciaal voor de Formule 1 blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal. VodafoneZiggo heeft laten weten 23.000 klanten te zijn kwijtgeraakt door het verliezen van de F1-rechten en zag Viaplay juist 500.000 nieuwe klanten aantrekken. Financieel gezien is VodafoneZiggo echter niet rouwig om het verliezen van de sport. "Dat mensen bij ons weggaan komt één op één doordat we de Formule 1 kwijt zijn. Dat kunnen we zien aan de informatie die ze ons geven. Is dat erg? Emotioneel zouden we natuurlijk liever plussen zien, maar rationeel is het de juiste beslissing geweest om te stoppen met bieden op de Formule 1-rechten", zegt Ziggo's financieel directeur Ritchy Drost tegen de Telegraaf.

Onlangs presenteerde ook Viaplay de cijfers van het eerste kwartaal en die waren positief te noemen. De Nordic Entertainment Group (NENT) kreeg er in de eerste drie maanden 750.000 klanten bij. In totaal heeft Viaplay in alle landen waar het actief is ongeveer 4,7 miljoen abonnees, een groei van zo’n 52 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het kwartaalverslag schrijft Jensen dat “Nederland verantwoordelijk is voor de meerderheid van de internationale abonnees”.

Ziggo Sport is de Formule 1 zoals bekend niet helemaal kwijt. Na afloop van de kwalificatie en Grand Prix brengt de zender een samenvatting met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij.