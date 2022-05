Marcus Ericsson kreeg Charles Leclerc in 2018 als teamgenoot bij Alfa Romeo. De Monegask stapte als F2-kampioen over naar de Formule 1 en Ericsson zag meteen het talent van de huidige WK-leider. Volgens de Zweedse IndyCar-coureur was direct duidelijk dat zijn nieuwe ploegmaat een razendsnelle coureur was.

"Daar is geen twijfel over mogelijk, iedereen ziet dat. Hij is zo toegewijd en wil het dolgraag goed doen en leren. Hij stelde mij altijd ontzettend veel vragen", zegt Ericsson in F1 Nation, die op dat moment met zijn vijfde volledige F1-seizoen bezig was. Leclerc steekt na een fout vaak zijn hand in eigen boezem. "Hij is bij het maken van fouten zo kritisch op zichzelf. Hij leert daar overigens wel van. Dit is dan ook één van zijn sterkere kwaliteiten. Hij maakt fouten, leert ervan en komt sterker terug. Het is goed om te zien dat hij dit jaar een auto heeft die in de voorhoede kan vechten. Hij maakt het ook waar."

In nagenoeg alle Grands Prix dit jaar zijn Leclerc en Max Verstappen elkaar al tegengekomen en het lijkt erop dat dit een heel seizoen lang zo doorgaat. De druk zal op een gegeven moment gigantisch worden, iets wat de Red Bull-coureur al heeft meegemaakt. Ericsson verwacht echter ook dat Leclerc hier goed mee om kan gaan. "Hij is een koele kikker. Hoe meer druk hij krijgt, hoe beter hij gaat presteren."

De Monegask gaat momenteel met 104 punten aan de leiding in het kampioenschap, terwijl zijn Spaanse ploegmaat Carlos Sainz het met minder dan de helft moet doen. Het is voor Ferrari wellicht zaak om intern te bespreken hoe de rolverdeling moet zijn, helemaal nu Red Bull stappen heeft gemaakt in de laatste paar Grands Prix. "Charles neemt de rol als leider steeds meer op zich", gaat Ericsson verder. "Ik denk dat ze hem moeten ondersteunen voor het kampioenschap, al zal Carlos het daar niet mee eens zijn. Het verleden bewijst wel dat een team er altijd goed aan doet om in deze situaties voor een leider te kiezen. Dat gold natuurlijk ook voor Max en Lewis. Ik denk dat het uiteindelijk Charles' richting op gaat." Ditzelfde geldt volgens de voormalig F1-coureur ook voor Red Bull: "Checo doet het goed, maar Max is wel een tikje beter en heeft het team ook achter zich staan."