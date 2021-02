Red Bull 'moet geleerde lessen gebruiken' in strijd met Mercedes

De formatie van Horner won afgelopen seizoen twee races, het laagste aantal sinds 2016, omdat het team moest afrekenen met correlatieproblemen. Die kwamen na het begin van het seizoen aan het licht en het duurde enige tijd voordat men het euvel onder controle had. Mercedes was daarentegen meteen razendsnel en koerste met gemak af op een nieuwe wereldtitel. Aan het eind van het seizoen was het gat echter veel kleiner en Max Verstappen schreef op de valreep de seizoensfinale in Abu Dhabi op zijn naam.

Beide teams kozen afgelopen seizoen een andere aanpak in de ontwikkeling van de wagen. Aangezien het reglement stabiel blijft en de meeste teams de auto van 2020 ook weer in 2021 gebruiken, koos Red Bull ervoor om de wagen steeds van updates te voorzien. Mercedes besloot daarentegen na Spa te stoppen met het introduceren van nieuwigheden. Ook Horner denkt dat Mercedes de duidelijke favoriet is voor 2021, maar hoopt dat de inhaalrace in het tweede deel van 2020 ervoor gaat zorgen dat Red Bull dit jaar wel mee kan doen.

“We hebben de afgelopen zeven jaar gezien dat de sport gedomineerd wordt door één team”, zei Horner in gesprek met Motorsport.com. “Met de continuïteit van een Mercedes-wagen die hetzelfde blijft en coureurs op dezelfde plek, zou je verwachten dat ze weer een sterke positie hebben. Maar ik hoop dat we de lessen van 2020 kunnen gebruiken en dat we Mercedes meer onder druk kunnen zetten. Zij zijn ongetwijfeld weer ijzersterk en favoriet voor dit seizoen, zeker wat betreft de auto. Die [W11] was mogelijk de beste auto van het hybride-tijdperk. Het wordt voor ons best een uitdaging, maar daar lopen we niet voor weg.”

‘Red Bull is de meest constante uitdager’

Mercedes werd in Abu Dhabi geklopt door Max Verstappen, die daar zijn tweede overwinning van het seizoen pakte. Horner denkt dat de Mercedes-formatie daardoor wel extra gemotiveerd is. “Mercedes is een solide team en dat zijn ze al heel lang, zij moeten alle credits krijgen voor de zeven achtereenvolgende kampioenschappen”, vervolgde Horner. “Ik denk dat wij in de afgelopen zeven jaar wel de meest constante uitdager geweest zijn, we hebben in zes van de zeven jaar races gewonnen. Het is voor ons belangrijk om op ieder vlak steeds beter te worden. Mercedes heeft een sterk pakket, maar we hebben bewezen dat ze te verslaan zijn. Dat hebben we gedaan door ons aan het plan te houden en hard te werken. Ik denk dat ze gemotiveerd zijn door de laatste race in Abu Dhabi en ik verwacht dat Toto, maar ook James Allison, dat gebruikt heeft om het team te motiveren en dit seizoen nog beter te worden. We moeten Mercedes dus niet onderschatten, maar we zijn altijd een uitdager geweest. Ons doel is om de lessen van 2020 in de praktijk te brengen in het nieuwe seizoen, hopelijk is de RB16B een goede evolutie. Mercedes is overduidelijk favoriet, maar we kijken uit naar de uitdaging om voor een vijfde wereldtitel te gaan.”