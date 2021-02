Grosjean dicht bij F1-test Mercedes: "Telefoontje van Wolff gehad"

Gezien de verschrikkelijke impact op het Bahrain International Circuit kwam Grosjean er eind november nog relatief genadig af. De Haas-coureur ontsnapte grotendeels op eigen kracht aan een vlammenzee, al maakten de brandwonden op zijn handen het onmogelijk om deel te nemen aan de Grands Prix van Sakhir en Abu Dhabi. Haas-reserve Pietro Fittipaldi mocht instappen, Grosjean meldde zich nog wel in de paddock maar dan als toeschouwer.

Om de sympathieke Fransman een waardig afscheid van de koningsklasse te gunnen, werd er al snel gesproken over een privétest. Haas kon die niet bieden, maar Mercedes sprong in de bres. Toto Wolff liet weten Grosjean 'best een test te willen geven' en heeft de daad inmiddels bij het woord gevoegd. De Oostenrijkse teambaas heeft in ieder geval contact opgenomen, zo laat Grosjean via het streamingplatform Twitch weten. "Ja, hij heeft [mij een aanbod gedaan]. Ik heb een telefoongesprek met mensen van Mercedes gevoerd en we zijn de plannen nu aan het afronden. Het wordt mega", zegt de man met 179 F1-starts achter zijn naam opgetogen.

Door de testrestricties in de moderne Formule 1 moet de testdag van Grosjean worden afgewerkt met een Mercedes-bolide van minimaal twee jaar oud. Daarnaast moet de testdag in zijn eigen raceschema van 2021 passen. Zoals bekend komt Grosjean dit jaar uit in de IndyCar Series. De tienvoudig podiumfinisher in de Formule 1 stapt daarvoor in bij Dale Coyne Racing. Grosjean wil het liefst een volledig seizoen in Amerika voor zijn rekening nemen, maar ziet na de horrorcrash in Bahrein af van de Indianapolis 500 en races op de Texas Motor Speedway. "Ik heb drie kinderen thuis zitten. In Bahrein dachten ze al enkele seconden dat ze hun vader kwijt waren. Ik kan mijn familie dat niet nogmaals aandoen."

