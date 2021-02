"Eigen motorproject in begin lastig, maar beste optie voor Red Bull"

Red Bull neemt de Honda-motoren vanaf 2022 in eigen beheer, een keuze waar klantenteam AlphaTauri ook mee te maken krijgt. De formatie van Tost wordt voorzien van Red Bull Powertrains, zoals de motorische afdeling officieel gaat heten. Dat is ook meteen de opzet voor de periode vanaf 2025. Red Bull wil onder het nieuwe motorreglement graag een eigen krachtbron ontwikkelen, zo vertelde Christian Horner al eerder aan deze website. Tost ziet het besluit van de Formula 1 Commission, dat de seinen voor 2022 in ieder geval op groen heeft gezet, alvast als een eerste stap in de goede richting.

“Dit is zeker een belangrijke stap, vooral omdat het Red Bull in de komende jaren onafhankelijk maakt van anderen”, zo laat de Oostenrijkse teambaas weten. Hij beseft dat Red Bull wel aan een hels karwei begint. “De beginperiode zal zeker lastig worden. Je moet de infrastructuur opzetten, de juiste machines hebben, testbanken opstellen en natuurlijk capabele mensen voor de belangrijkste posities vinden.” Het Powertrains-project wordt ondergebracht op het bestaande terrein van Red Bull in Milton Keynes, in loods acht om precies te zijn. Horner heeft verder uit de doeken gedaan dat Red Bull enkele werknemers van Honda overneemt en inmiddels aan het kijken is naar noodzakelijke versterkingen.

Als dat proces naar wens wordt uitgevoerd, ziet Tost veel perspectief. “Als dat allemaal lukt, dan zit Red Bull straks in een sensationele positie. Ik kijk uit naar de toekomst en denk dat dit een stap in de goede richting is. Een stap die zowel Red Bull Racing als AlphaTauri aan succes in de toekomst kan helpen.” Die successen moeten idealiter met een eigen krachtbron worden behaald. Red Bull heeft bij monde van Horner al aangegeven dat de investeringen voor de korte termijn niet rendabel zijn en dat het derhalve een project voor de langere termijn moet zijn. “We gaan over op duurzame brandstoffen en er komt misschien iets meer nadruk op elektrische systemen om energie terug te winnen. Maar de motor wordt niet volkomen anders, het zal eerder een evolutie van de huidige motor zijn", zei de Brit. "Daardoor zijn de faciliteiten die we nu inrichten ook best relevant voor toekomstige motoren."