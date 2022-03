Horner over legaliteit Mercedes: “Lijkt aan alle eisen te voldoen”

Mercedes heeft deze week behoorlijk wat stof doen opwaaien door een sterk gewijzigde auto op de baan te brengen tijdens de wintertest in Bahrein. Met name de kleine sidepods trekken de aandacht, terwijl de zijspiegels op een soort van vleugel zijn gemonteerd.

“Het ziet er interessant uit”, zegt Christian Horner tijdens de tweede testdag in Bahrein over de nieuwe onderdelen die de Duitse fabrieksformatie op de W13 heeft gezet. “Mercedes is met iets heel innovatiefs gekomen. Het is een behoorlijk ander concept dan wij en alle anderen hebben. Het laat zien hoe creatief je kunt zijn, zelfs als de regels in de Formule 1 heel restrictief zijn. Je ziet alle teams met heel andere oplossingen komen. Of Mercedes de juiste keuze heeft gemaakt? De tijd zal het leren.”

Horner noemt de upgrade van Mercedes ‘extreem’ maar denkt niet dat het team buiten de lijntjes kleurt. “Het mooie aan de Formule 1 is dat als je iedereen een leeg vel papier geeft, je tien verschillende interpretaties van de regels krijgt. Mercedes is duidelijk met een extreme en andere interpretatie gekomen. En om alvast je volgende vraag te beantwoorden of we denken dat het legaal is: ja, dat is het absoluut. Het ziet ernaar uit dat het aan alle eisen voldoet.”

Horner zou eerder tegen Auto, Motor und Sport-journalist Michael Schmidt hebben gezegd dat de W13 illegaal is. Red Bull kwam daarop met een statement dat er vanuit het team geen ‘officiële opmerking over de Mercedes-auto’ zou zijn gemaakt. Horner op vrijdag: “Er zijn uitspraken van mij in de media verschenen die ik absoluut niet heb gemaakt. Ze hebben een innovatieve auto en het is een interessante oplossing, maar voor zover wij kunnen beoordelen, lijkt de Mercedes-auto aan de regels te voldoen. Het is alleen een andere interpretatie en oplossing.”

'Mercedes heeft compromissen moeten sluiten'

Of Mercedes in het voordeel zal zijn met de kleine sidepods en gevleugelde spiegels? Horner: “Er gingen voorafgaand aan de test al geruchten dat Mercedes met een radicale interpretatie zou komen. Visueel is het heel anders dan de concepten die wij en de meeste andere teams hebben, maar dat betekent nog niet automatisch dat wat zij hebben, beter of slechter is. Het is gewoon een andere interpretatie. Ze hebben natuurlijk compromissen moeten sluiten wat betreft de lay-out van de auto, om dit mogelijk te maken. Het is onmogelijk om nu al conclusies te trekken. Het enige wat je kunt zeggen is dat het er heel anders uitziet. Maar dat Mercedes dit jaar een belangrijke rol zal spelen in het kampioenschap, daar bestaat natuurlijk geen enkele twijfel over.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto toonde zich donderdag niet gelukkig met de wijze waarop Mercedes de spiegels aan de auto heeft bevestigd. De Italiaan waarschuwde dat de Formule 1-auto’s geen ‘ruimteschepen’ moeten worden. Gevraagd of de regels aangaande dit deel van de auto onder de loep moeten worden genomen, antwoordt Horner: “Het laatste wat je wil is in een spiegeloorlog verzeild raken. Er is in de afgelopen tien jaar veel gesproken over de spiegels tijdens de technische meetings, over of ze wel of geen vleugels zijn geworden. Het is waarschijnlijk niet de bedoeling dat ze zo gebruikt worden, dus ik weet zeker dat ze het hier tijdens de volgende technische meeting, die volgens mij volgende week plaatsvindt, opnieuw over gaan hebben.”

