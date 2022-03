Mercedes zoekt grens op met spiegels: "Hebben aerodynamische werking"

Mercedes baarde donderdag opzien met een sterk aangepaste auto voor het F1-seizoen 2022. Waar de formatie in Barcelona nog met een redelijk 'simpele' auto voor de dag kwam, toonde het team van Toto Wolff het ware gezicht in Bahrein. De W13 heeft een heel ander aanblik, waarbij vooral de sidepods in het oog springen. Naast die sidepods vallen ook de vinnen op die in het verlengde van de cockpit zitten. De spiegels zijn hierop bevestigd, maar dat lijkt niet het enige doel. Ze dienen ook om aan de Side Impact Structure (SIS) te voldoen en lijken een aerodynamische werking te hebben.

De vinnen zijn zeker aan de onderkant en uiteinden zodanig vormgegeven dat ze de luchtstroom kunnen dirigeren en meer doen dan sec het bevestigen van de spiegels. Precies om die reden kijken concurrenten met argusogen naar dit deel van de Mercedes. Red Bull uitte donderdag al enige zorgen en Ferrari heeft dat bij monde van Mattia Binotto eveneens gedaan. "Wat betreft de spiegels van Mercedes ben ik wel verbaasd, ja", steekt Binotto na een vraag van Motorsport.com van wal. "Dit hadden we niet verwacht. Volgens mij is dit niet in de geest van het reglement. Ik ben dan ook van mening dat dit voor de toekomst moet worden aangepakt."

In theorie zou dit voor het aankomende seizoen nog kunnen, al lijkt die kans klein. Zo heeft Toto Wolff aangegeven dat de FIA in het hele proces heeft meegekeken. De enige optie voor concurrenten om Mercedes te dwarsbomen is de zogenaamde 'supermeerderheid'. In dat geval moeten acht van de tien teams - plus de FIA en F1 - aangeven dat ze een bepaald onderdeel niet in de haak vinden. Alleen dan kan het reglement in het lopende seizoen worden aangepast. Doordat Mercedes Mclaren, Aston Martin en Williams van motoren voorziet, is de kans daarop echter klein.

Binotto is bovendien niet van mening dat Mercedes de boel meteen moet aanpassen. "Ik pleit niet direct tegen het idee van Mercedes. Ik denk dat zij een interessante oplossing hebben gevonden. Alleen voor de toekomst moeten we bespreken of we dit willen", vervolgt de Italiaan. "In het verleden hebben we al vaker gezegd dat spiegels geen aerodynamische werking moeten hebben, ze moeten puur zijn om achteruit te kijken. Op de manier waarop Mercedes het nu heeft gedaan, hebben de spiegels zonder twijfel wél een aerodynamische werking. Voor de toekomst moeten we dat stoppen. Het gevaar is namelijk dat ieder team met een eigen ontwerp voor de spiegels komt en dat de auto's een soort ruimteschepen worden. Dat is volgens mij niet wat we als F1 moeten willen."

Waar Binotto niet helemaal te spreken is over de spiegels, voegt hij toe dat de compacte sidepods van Mercedes wel in orde lijken. "Ze hebben een ander concept dan dat wij hebben, maar ik denk dat we niet aan de legaliteit van de sidepods moeten twijfelen. Daar gaat een heel proces aan vooraf en het is aan de FIA om dat goed te monitoren. Ik denk niet dat Mercedes iets illegaals doet."