De ochtendsessie van de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein werd na zo’n twee uur onderbroken vanwege een spin van Nicholas Latifi. De Williams-coureur was in bocht 12 van de baan gegleden, nadat beide achterremmen vlam hadden gevat en hij de bolide niet op tijd naast de baan had geparkeerd. Daardoor was de achterwielophanging van de FW44 gesmolten. Latifi had op dat moment slechts 12 ronden afgelegd op het Bahrain International Circuit, nadat teamgenoot Alexander Albon de hele donderdag voor zijn rekening nam.

De rest van de ochtendsessie moest Latifi vanwege de brand en zijn spin al vanaf de zijlijn bekijken, maar inmiddels is duidelijk dat hij ook tijdens de middagsessie niet in actie gaat komen. Williams is nog altijd druk bezig met het repareren van de schade aan de auto en neemt daar de rest van de dag de tijd voor, zo heeft het team via Twitter bekendgemaakt. Daarmee blijven Williams en Latifi vandaag op twaalf ronden steken en blijft 1.39.805 hun snelste tijd van de dag.

Williams verwacht zaterdag gewoon weer in actie te kunnen komen tijdens de laatste dag van de F1-wintertest in Bahrein. Het oorspronkelijke plan van de renstal was om zowel Latifi als teamgenoot Albon een halve dag te laten rijden. De Canadees moet de testdag aftrappen, waarna Albon het stuur in de middag overneemt. Aangezien Albon donderdag wél een volwaardig programma afwerkte en 104 ronden reed, zou het team kunnen overwegen om Latifi zaterdag meer tijd in de auto te geven. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is op dit moment nog onduidelijk.