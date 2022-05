Net als veel andere F1-teams nam ook Aston Martin een updatepakket mee naar Barcelona, maar al snel viel op dat dit pakket vergelijkbaar is met de auto van Red Bull Racing. De FIA onderzocht de zaak nadat het de gelijkenissen was opgevallen tijdens routinecontroles. De autosportbond oordeelde dat Aston Martin op een juiste manier had gehandeld bij het ontwerpen van de updates en dus aan de reglementen voldeed. Red Bull reageerde vervolgens met een verklaring waarin het stelde dat een overdacht van intellectuele eigendommen een 'zeer serieuze kwestie' zou zijn.

In de afgelopen maanden zijn diverse oud-Red Bull-medewerkers aan de slag gegaan bij Aston Martin, waaronder Dan Fallows. De voormalig hoofd aerodynamica van het Oostenrijkse team is nu technisch directeur bij de renstal van Sebastian Vettel en Lance Stroll. "Imitatie is uiteindelijk de grootste vorm van vleierij", zegt Red Bull-teambaas Horner tegen Sky Sports. "Het lijkt me geen toeval nu een aantal mensen de afgelopen winter of aan het begin van het F1-seizoen de overstap van Red Bull naar Aston Martin hebben gemaakt. Het is eerder deze week door de FIA onder de aandacht gebracht. Zij zeiden: 'we hebben een auto die opvallend veel op die van jullie lijkt. Kunnen we een lijst ontvangen van personen om te zien waar ze naartoe zijn gegaan?'. Dit deed de alarmbellen rinkelen. We zien het vaak genoeg gebeuren. Mensen die constant van team wisselen. Kennis nemen ze mee, dat is geen ramp. Het is alleen onacceptabel als er overdracht is geweest van intellectuele eigendommen, althans wij accepteren dat niet."

De FIA heeft de regels voor het zogenaamde 'reverse engineering' aangescherpt naar aanleiding van de 'roze Mercedes' in 2020. Toen kopieerde Racing Point (het huidige Aston Martin) het design van de WK-winnende Mercedes-auto van 2019. Horner stelt dat de Aston Martin-updates niet op eenzelfde manier zijn ontworpen, omdat het uiterlijk van de RB18 slechts iets meer dan een maand geleden werd getoond. Het werk van Aston Martin had dus al daarvoor gestart moeten zijn. De Britse teambaas wil niet kwijt of het bewijs heeft van het delen van intellectuele eigendommen, maar bevestigt dat het team dit intern gaat onderzoeken door in de software te kijken.

"We hebben onze eigen bescherming met betrekking tot software. We kunnen precies inzien welke software is bekeken", gaat Horner verder. "Ik vind dit echter wel de taak van de FIA. Zij hebben toegang en we vertrouwen op hun als het hierover gaat. Het is hun taak te controleren." Horner voegt eraan toe dat de FIA ervoor moet zorgen dat regels worden nageleefd, vooral over de bezorgdheid over het precedent dat wordt geschapen. "Het is voor ons geen groot probleem, tenzij Aston Martin ons verslaat. Maar voor teams in het middenveld kan het weleens gevolgen hebben. Het belangrijkste is dat onze informatie beschermd wordt en dat er geen misbruik van wordt gemaakt."