FIA geeft groen licht voor 'Red Bull-kopie' van Aston Martin

Aston Martin baart opzien in Barcelona door met een sterk aangepaste AMR22 voor de dag te komen, de B-spec zoals het team zelf zegt. De formatie uit Silverstone worstelde enorm met het initiële concept en heeft het derhalve over een andere boeg gegooid voor de race in Barcelona. Aston Martin heeft zich daarbij laten inspireren door een concept dat tot dusver het minst lijkt te worden gehinderd door porpoising, oftewel dat van Red Bull. Aston Martin heeft gepoogd die oplossing zo goed mogelijk te kopiëren en lijkt daar op het blote oog best aardig in geslaagd.

De aangepaste Aston Martin lijkt namelijk bijzonder veel op de Red Bull, zoals de onderstaande beelden laten zien. Tot een probleem met de FIA gaat dat echter niet leiden, zo blijkt uit een officieel statement: "De FIA heeft voorafgaand aan het evenement een routinecontrole uitgevoerd van de geplande upgrade van Aston Martin voor de Grand Prix van Spanje. Tijdens dit proces werd duidelijk dat een aantal kenmerken van de Aston Martin leken op die van een concurrent. De FIA stelde daarom een onderzoek in om na te gaan of artikel 17.3 van het technische reglement is nageleefd, en met name of er sprake is geweest van "Reverse Engineering" en een mogelijk illegale overdracht van intellectuele eigendom."

Dat laatste is echter niet het geval gebleken, zo is voorafgaand aan de eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya duidelijk geworden. "Beide teams hebben tijdens dit onderzoek volledig met de FIA samengewerkt en alle relevante informatie verstrekt. Het onderzoek, dat CAD-controles en een gedetailleerde analyse van het Aston Martin-ontwikkelingsproces omvatte, bevestigt dat er geen overtredingen zijn begaan. De FIA oordeelt daardoor dat de aerodynamische upgrades van Aston Martin in overeenstemming zijn met de reglementen."

Het kopiëren van de Red Bull heeft overigens ook nog vragen opgeleverd over de overstap van Dan Fallows, die voorheen actief was als hoofd aerodynamica voor Red Bull Racing. De Brit heeft zich in het voorjaar bij Aston Martin gevoegd, waardoor er suggesties zijn opgeworpen dat hij al informatie of zelfs intellectuele eigendommen heeft overgedragen aan het team van Lawrence Stroll. Dat is echter verboden en dus is Aston Martin er als de kippen bij om ook dergelijke suggesties als 'onjuist' aan te duiden. De FIA heeft op dat vlak ook geen mogelijke overtreding gevonden.