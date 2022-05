De Vries gematigd tevreden na F1-debuut: "Jaren niet zo nerveus geweest"

Nyck de Vries is al meerdere malen achter het stuur van een Mercedes Formule 1-bolide gekropen tijdens een post-season test, maar in Barcelona volgde zijn officiële F1-debuut. Na een week waarin hij aan een volwaardig zitje is gelinkt als vervanger van Nicholas Latifi, mocht De Vries plaatsnemen in de FW44 van Alexander Albon. De Vries zou het Circuit de Barcelona-Catalunya in totaal 28 keer ronden, geen gekke dingen doen en zelfs voor de veelbesproken Latifi eindigen. Hij heeft daarmee aan alle verwachtingen voldaan, al blijft de regerend Formule E-kampioen zelf een perfectionist.

Familie aanwezig voor unieke en langverwachte kans

"Ik moet toegeven dat ik jaren niet zo nerveus ben geweest als vandaag. Ik vecht voor overwinningen en voor kampioenschappen, maar je debuut maken in een F1-raceweekend is toch erg speciaal", laat De Vries in de Williams-hospitality aan onder meer Motorsport.com weten. Hoe speciaal de Formule 1 is, merkte De Vries ook aan zijn omgeving. "Ten eerste is mijn telefoon echt ontploft. Gisteravond stuurde mijn vader nog foto's van waar hij in de voorbije dagen allemaal was geweest. Ik begreep er niks van, maar toen stond hij ineens voor me hier in Barcelona. Hij was naar Monaco gevlogen, had zonder dat ik het wist in mijn studio geslapen en had ook zonder dat ik het wist mijn auto meegenomen. Mijn moeder was hier ook, dat is prachtig om mee te maken. We zijn van ver gekomen en hebben deze route samen afgelegd. Het is uniek om deze kans nu te krijgen."

"Ik heb ook geprobeerd om er zoveel mogelijk van te genieten. In het leven vergeten we vaak om van momenten te genieten, maar ik heb geprobeerd om dat nu juist wel te doen. Dat gezegd hebbende, ben ik ook heel kritisch op mezelf en denk ik dat er vandaag veel meer in had gezeten. Dat geldt op technisch vlak, maar ook door het verkeer dat ik in de laatste sector tegenkwam. Dat zijn absoluut geen excuses, maar ik wil het altijd beter doen", vervolgt De Vries. "En begrijp me niet verkeerd hè: ik ben absoluut tevreden met mijn sessie, maar ik ging vroeg naar buiten op de C3-band en zat met Valtteri in sector 3. Maar op persoonlijk vlak ging het volgens mij wel goed."

Belangrijk om voor Latifi te eindigen?

Dat laatste wordt kracht bijgezet door de tijdenlijst. De Vries heeft naar eigen zeggen slechts tweeënhalf uur in de Williams-simulator gezeten op maandag, maar wist desondanks voor de veel ervarenere Latifi te eindigen. Zegt dat iets, zeker gezien alle geruchten over de Canadees? "Nou ja, we leven in een competitieve wereld waarin je teamgenoot de beste referentie is. Ik had niet echt een specifiek doel om Nicholas te verslaan, al is dat wel gebeurd. We moeten daar niet al te veel waarde aan hechten, ik ben vooral bezig met mijn persoonlijke prestatie." Gevraagd of hij wel verrast is door voor Latifi te staan, luidt het antwoord: "Ik geloof natuurlijk in mijn eigen kunnen, maar als je zonder echte voorbereiding instapt, dan weet je natuurlijk nooit wat je kunt verwachten."

Dat wordt versterkt doordat zijn F1-uitstapje een wereld van verschil is met het normale Formule E-werk. "Ja, even ter vergelijking: in bocht 9 gaan we hier al sneller dan dat we met een Formule E-auto op het rechte stuk kunnen. Dat maakt de belasting veel groter en Barcelona staat sowieso bekend als zwaar voor de nek. Maar in dat opzicht heb ik geen last gehad en was ik eigenlijk beter voorbereid dan gedacht. Het ging vooral om de procedures en de auto zelf. De correlatie met de simulator is goed, maar zo'n sessie geeft je nog niet meteen het vertrouwen om te pushen en alles uit de auto te halen. In die elektrische auto's ben ik natuurlijk helemaal geen downforce gewend, maar gek genoeg voelde ik na enige tijd in de F1-auto al wat te weinig grip. Dat laat zien dat je jezelf toch heel snel aanpast aan wat je hebt." De Vries heeft dat in ieder geval gedaan, of zoals hij de vrijdagmiddag zelf samenvat: "Ik heb mijn kans gegrepen."

Onboard by Nyck de Vries