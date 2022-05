Mercedes heeft in Barcelona een update op de auto gebracht die een einde moet maken aan het porpoising en lijkt op dat vlak vooralsnog een goede stap te hebben gemaakt. De W13 stuiterde vrijdag een stuk minder op het rechte stuk, wat zich meteen vertaalde in sterke rondetijden. George Russell en Lewis Hamilton eindigden de eerste dag in Spanje als tweede en derde in de tijdenlijst.

“Positief”, vat een montere Hamilton de vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in één woord samen. “Ik ben superblij met de vooruitgang die geboekt is, dus ik wil iedereen in de fabriek enorm bedanken dat ze de handdoek niet in de ring hebben gegooid en zijn blijven pushen. We zijn nog niet de snelsten, maar zijn op de goede weg.”

Hamilton bevestigt dat het team het porpoising nu veel beter onder controle heeft. “We hebben vandaag voor het eerst over een recht stuk gereden zonder te stuiteren”, aldus de Brit opgewekt. “We hebben nog steeds wel wat last van stuiteren, maar het is veel beter geworden. Hierdoor kunnen we nu iets meer naar de potentie van de auto gaan kijken.“

“Het is nog steeds lastig in de auto, maar hij rijdt veel prettiger dan voorheen“, vervolgt Hamilton. “Ik ben dus erg dankbaar voor de upgrades. We moeten ze nu alleen nog verder zien te finetunen voor de volgende sessie, wat we vanavond zullen doen. Ik denk dat we de auto namelijk nog beter kunnen maken voor morgen en hopelijk dat we dan aan de stoelpoten van de jongens voor ons kunnen gaan zagen.”

Ook George Russell ziet verbetering, al plaatst hij met een knipoog nog wel een kritische noot. “In Miami waren we de snelsten op vrijdag en hier waren we tweede, dus we zullen zien”, begint hij. Op serieuze toon: “De auto reageert zeker anders dan voorheen. We hebben dit keer met andere beperkingen te maken. We hebben op het rechte stuk helemaal geen porpoising meer, wat goed is, maar we hebben er hier en daar in de bochten nog wel een beetje last van.”

Twee weken geleden in Miami wist Mercedes de sterke vorm van vrijdag niet vast te houden voor de rest van het weekend. Russell heeft goede hoop dat het merk met de ster daar in Spanje wel in slaagt. “Ik zie geen reden waarom we niet zo dicht bij de voorkant kunnen zitten als vandaag, misschien zelfs nog een stukje dichterbij”, blikt Russell vooruit op de kwalificatie. “Maar er zitten ook nog verschillen in de power modes. Ferrari en Red Bull stonden in hun laagste power mode en hebben op dat vlak dus nog een voorsprong op ons.”