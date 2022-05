Red Bull sceptisch over Aston Martin-kopie: "Kan dit zonder documenten?"

In Barcelona weet Aston Martin bovengemiddeld veel ogen op zich gericht. Het team heeft voor de Spaanse GP uitgepakt met een B-spec van de 2022-auto, al doet die versie erg veel aan de Red Bull denken. In de paddock gaat de auto van Lance Stroll en Sebastian Vettel derhalve al door het leven als de groene Red Bull. De FIA ziet echter geen probleem en heeft de lichten eerder deze week al op groen gezet. Zo zijn er controles in de fabriek uitgevoerd en stelt de autosportfederatie dat er geen overtredingen zijn begaan door het verkrijgen van intellectuele eigendommen.

Red Bull is echter nog niet helemaal overtuigd. In een formeel media-statement valt te lezen: "Red Bull Racing heeft met belangstelling kennis genomen van de FIA-verklaring. Hoewel imitatie zeer vleiend is, moet het namaken van een ontwerp wel voldoen aan de FIA-regels over 'Reverse Engineering'. Mocht er een overdracht van intellectuele eigendommen hebben plaatsgevonden, dan zou dat duidelijk een overtreding van die regels zijn en zou dat ook een ernstige kwestie zijn."

Een overdracht van intellectuele eigendommen - bijvoorbeeld door het verkrijgen van documenten of kennis van Red Bull-personeel - heeft volgens de FIA niet plaatsgevonden, maar Helmut Marko heeft zijn bedenkingen. "Men moet nu ophelderen hoe het tot deze ongelooflijke kopie is gekomen. Kopiëren an sich is niet verboden, maar je moet er wel rekening mee houden dat zeven mensen bij ons zijn weggekaapt en dat onze chef aerodynamica ook naar Aston Martin is gehaald voor een extreem hoog salaris. We moeten nog wat feiten controleren en zullen dit tot in detail bekijken."

De ogen zijn hierbij vooral gericht op Dan Fallows, al benadrukt Marko dat het niet alleen om deze veelbesproken overstap draait. "Het is niet alleen Dan Fallows, er is ook bewijs dat er data is gedownload. Dan Fallows was verplicht met verlof, maar wat hij in zijn hoofd heeft zitten... Nogmaals: kopiëren is niet verboden, maar kun je zonder documenten zo'n gedetailleerde kopie van onze auto maken?" Het is een vraag waar Marko nog altijd zeer zijn bedenkingen bij heeft.