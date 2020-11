Ricciardo en Ocon prijzen inbreng Alonso op Imola

Na een afwezigheid van twee seizoenen, maakt de Spanjaard volgend seizoen bij de Franse renstal zijn rentree in de Formule 1. Hij volgt bij Renault Daniel Ricciardo op die naar McLaren verkast. Ter voorbereiding bracht Alonso al meerdere bezoeken aan de fabrieken in Enstone en Viry-Châtillon. Ook reed hij in Barcelona al honderd kilometer met de bolide van dit seizoen, de R.S.20.

Dat het de 39-jarige coureur menens is bleek wel uit het feit dat hij zich op Imola nadrukkelijk liet informeren over allerlei processen binnen het team, maar ook zelf met adviezen kwam. Daniel Ricciardo – die de race als derde eindigde – had er geen enkel probleem dat zijn opvolger over zijn schouder meekeek, zo zei hij in reactie op een vraag van Motorsport.com Nederland. “Hij zal volgend jaar natuurlijk een concurrent zijn, maar daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Hij gaat met mijn team werken, mijn ingenieurs, dus hij is betrokken bij onze evaluaties en het overleg voor de raceweekends. En het was eigenlijk best nuttig om hem te laten meeluisteren en met hem te delen aan welke set-up we dachten. Hij heeft hier [op Imola] al eerder gereden en hoewel het lang geleden is, kent hij de weg hier en wat je het beste kunt doen met downforce. Het is natuurlijk onbekend terrein voor ons, dus het was best goed om er een andere mening bij te hebben. Dus ja, het was goed om hem hier te hebben en ik zal er nu nog even van genieten voordat we volgend jaar concurrenten worden.”

Esteban Ocon is volgend jaar wel teamgenoot van Alonso en ook hij sprak zijn waardering uit voor de ervaren rot, die volgens de Fransman echt niet in de weg staat. “Hij begint iedereen weer een beetje te leren kennen en het is normaal dat we hem steeds vaker gaan zien. Hij liet ons dit weekend ons werk doen, maar we hebben wat technische vergaderingen gehad en hij heeft de auto getest. Het was erg nuttig om zijn feedback en zijn mening over verschillende zaken te krijgen. Om drie meningen te hebben, in plaats van twee, is altijd een goede zaak. Het geeft de ingenieurs bevestiging.”

Renault was overigens van plan om Alonso in te schrijven voor de Formule 1-rookietest aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi. Een aantal teams was het daar echter niet mee eens en stak er een stokje voor. Alonso test deze week nog wel in Bahrein in de R.S.18 uit 2018.