Pirelli biedt F1-teams kans om definitieve 2021-band te testen

Pirelli neemt die volgende stap na een succesvolle test van een aantal verschillende prototypes op de vrijdag voor de Portugese Grand Prix. Dankzij die test kon Pirelli tijdig – voor 1 november – aan de FIA laten weten welke rubbersamenstelling het volgend jaar wil gebruiken.

“We hebben de nieuwe prototypes in Portimao kunnen testen”, zegt Pirelli-chef Mario Isola tegen Motorsport.com. “We hebben een analyse kunnen maken van de testresultaten en die zijn prima, ondanks de moeilijke omstandigheden op het nieuwe circuit.”

Uit de verschillende prototypes is nu dus één band gekozen. “We hebben een prototype gevonden dat naar onze mening een verbetering is ten opzichte van de huidige specificatie. Alle prototypes die we naar Portimao hadden meegenomen hadden waren al beter [dan de huidige band], maar wat we misten waren de rijeigenschappen en de prestaties van de banden op het circuit”, vervolgt Isola.

Nu een definitieve keuze is gemaakt volgt de volgende fase. Daarin krijgen alle teams de kans om met de gekozen band te testen. “Dit was de eerste keer dat we verschillende prototypes aan verschillende teams leverden, in het verleden waren het over het algemeen twee sets van dezelfde banden voor alle teams en coureurs. Dat betekent dat niet alle coureurs en teams het uitverkozen prototype hebben getest. We zijn nu met de FIA en de teams in gesprek om in een van de volgende races het geselecteerde prototype opnieuw [door iedereen] te laten testen", besluit Isola.

Drie jaar oude banden

Die nieuwe band is officieel niet echt nieuw, maar een doorontwikkeling van de band die ook dit seizoen en vorig jaar werd gebruikt. Eigenlijk zou de band in 2021 worden vervangen door een nieuw type geschikt voor de nieuwe 18-inch velgen, maar vanwege de coronacrisis is de introductie van die grotere velgen uitgesteld tot 2022. Het gevolg is dat er nu dus drie seizoenen ('19, '20 en '21) op rij met dezelfde banden wordt gereden. Op zich geen probleem, ware het niet dat de wagens dit jaar zo veel meer downforce genereren dat er afgelopen zomer op Silverstone grote problemen ontstonden. De banden raakten op het Engelse circuit snel oververhit en het kwam zelfs tot enkele klapbanden. Om meer ellende te voorkomen werd besloten om dit jaar op een aantal circuits met een hogere bandendruk te rijden.

Reglementswijziging

Dat is echter geen definitieve oplossing en de FIA heeft dan ook besloten om het reglement voor 2021 zo aan te passen dat de downforce van de auto's drastisch omlaag gaat. Tegelijkertijd heeft Pirelli zich gebogen over enkele aanpassingen aan de banden. Die zitten ‘m vooral in de buitenkant (de wang) van de banden. Die wordt veel steviger waardoor het rubber ook met een lagere bandendruk z’n werk blijft doen.