Abiteboul steunt downforceplannen die Pirelli moeten helpen

Pirelli had in eerste instantie nieuwe banden ontwikkeld voor 2020, maar na tests met die banden gaven de teams de voorkeur aan het vasthouden aan de banden uit 2019. In 2021 zou vervolgens de stap gezet worden naar banden van 18 inch. Dat gebeurt door de coronacrisis echter pas in 2022, waardoor de huidige auto’s én de huidige banden ook in 2021 gebruikt worden. De compounds van Pirelli moeten daardoor drie jaar dienstdoen, maar er bestond vrees dat de auto’s in 2021 zoveel downforce opwekken dat het te zwaar wordt voor de banden. Daarom is besloten om de regels voor de vloer ietwat aan te passen, zodat de hoeveelheid downforce beteugeld wordt.

Abiteboul voelt sympathie voor Pirelli, omdat het bedrijf altijd moet reageren op de richtingen die de teams en de FIA inslaan. “Ik ben motorleverancier geweest en ik ken de problemen van het zijn van een motorleverancier in de F1”, vertelde de Renault-baas aan Motorsport.com. “Er wordt veel gevraagd en verwacht. Ik denk dat we het iets beter moeten doen door voldoende tijd te geven bij het melden en stabiel te zijn in onze beslissingen, zodat Pirelli de kans krijgt om het juiste product te ontwikkelen voor wat wij willen doen.”

“Als je het voorbeeld van dit jaar neemt, dan moeten de omstandigheden niet vergeten. We zouden volgend jaar naar 18-inch banden gaan, maar toen we net uit Australië terugkeerden besloten we de reglementen met een jaar uit te stellen. En we moeten altijd kijken naar de consequenties van onze beslissingen. Na het nemen van dat besluit is het denk ik ook logisch dat we proberen om onze auto’s iets aan te passen aan hun product, in ieder geval voor de korte termijn.”

Volgens Abiteboul is het cruciaal dat de teams Pirelli nu ook helpen met het oog op 2022. Dat moet gebeuren door te anticiperen op de hoeveelheid downforce die de 18-inch banden van Pirelli te verduren krijgen bij het ingaan van de nieuwe technische reglementen. “Ik denk dat we voor de middellange termijn, met name 2022, moeten zorgen dat de juiste producten ontwikkeld worden voor onze auto’s, op basis van de juiste aannames.” Voor die aannames zijn de teams verantwoordelijk in het scenario van Abiteboul.

“Wat soms opmerkelijk is aan de F1 is dat de grid over het algemeen in staat is om meer te bereiken dan de aannames. Ik denk dat iedereen verbaasd is over de hoeveelheid aerodynamische ontwikkeling die we in de afgelopen twaalf maanden gehad hebben, ondanks een wijziging van het reglement met de versimpelde voorvleugel”, stelt de Fransman. “Het geeft ook wat credits aan de sport dat het een constant bewegend doel is voor een leverancier als Pirelli. Dat gezegd hebbende moeten we voor 2022 met zijn allen perfect op één lijn zitten met wat wij nodig hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper