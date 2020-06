F1 steunt Hamilton in racismedebat en kondigt maatregelen aan

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton heeft zich recent behoorlijk laten horen in de racisme-discussie die oplaaide na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Hamilton, de enige zwarte in de Formule 1, maakte zich naar aanleiding van Black Lives Matter boos over het gebrek aan steun uit de paddock en merkte het gebrek aan diversiteit in de Formule 1 op. In een reactie op de Britse wereldkampioen liet F1 weten dat het de strijd met racisme aan wil gaan “en dat geen enkele sport of maatschappij immuun is voor racisme”.

Misverstand leidt tot kritiek op Marko

Naar aanleiding van de uitspraken van Hamilton hebben ook enkele coureurs zich uitgesproken tegen raciale ongelijkheid. Woensdag kwam Hamilton nog in het nieuws toen hij zijn pijlen gericht had op Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker had naar verluidt laten optekenen dat Hamilton zich richt op randzaken 'met welke levens er allemaal toe doen', terwijl Verstappen zich 'alleen maar gefocust op de wereldtitel'. De uitspraken van de Oostenrijker bleken echter niet te bestaan dan wel uit verband gerukt te zijn. Het artikel, dat op een weinig betrouwbare Britse website verscheen, verdween en Hamilton trok zijn berichten op Twitter en Instagram terug.

De Formule 1 heeft nu onthuld dat het in de komende weken met plannen komt om de diversiteit van de sport te verbeteren. Yath Gangakumaran, bij F1 verantwoordelijk voor strategie en business development, prees Hamilton bovendien voor zijn rol in de discussie: “Ik denk dat een organisatie of persoon met miljoenen volgers de plicht heeft om onvolkomenheden in de maatschappij bloot te leggen”, zei hij.

Hamilton als uithangbord naast de baan

“Ik denk dat Lewis geholpen heeft om bepaalde zaken op de agenda te zetten en dat willen we ook binnen de Formule 1 doen. Over enkele weken hoor je meer over wat wij gaan doen. Ik denk dat de dagen dat sporters zich alleen met sport bezighouden nu voorbij zijn. […] Ik denk dat dit een blijvende trend is. Uiteindelijk wil je aan de goede kant van de geschiedenisboeken staan, het is belangrijk dat je houding goed is. Je moet als organisatie een doel hebben om dat centraal te stellen.”

Sinds de overname van Liberty media in 2017 heeft de sport gestreefd naar een grotere rol in de maatschappij. De sport doet haar best voor een duurzame toekomst en teams hebben aan levensreddende technologie gewerkt tijdens de uitbraak van het coronavirus. “Ik denk dat de Formule 1 in eerste instantie draait om het entertainen van de fans, maar we moeten ook zorgen dat we dit in gedachten houden. Het is goed om te zien dat, vooral tijdens deze periode, dit soort sociale verantwoordelijkheden steeds duidelijker worden.” De Formule 1 heeft dan ook laten weten dat het - in tegenstelling tot enkele andere sportbonden - volledig achter een eventueel protest van Hamilton staat.

Met medewerking van Luke Smith