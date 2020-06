Hill: "Het gaat een vrij ongebruikelijk kampioenschap worden"

Tot nu toe heeft de Formule 1 slechts acht races officieel bevestigd in Oostenrijk (2x), Hongarije, Engeland (2x), Spanje, België en Italië. Daar komen aan het einde van het jaar in ieder geval nog races in Bahrein en Abu Dhabi bij, maar de organisatie wil uiteindelijk toe naar een volwaardig seizoen van vijftien tot achttien races. Zelfs als dat laatste aantal wordt gehaald dan is 2020 nog altijd het kortste seizoen sinds 2009 toen er zeventien races werden verreden.

De coureurs moeten direct vanaf de eerste Grand Prix op 5 juli aanstaande vol aan de bak en ze zullen daarbij ongetwijfeld grotere risico’s nemen, denkt Hill in de Autosport-podcast Race of My Life: “Het kampioenschap zal apart worden omdat met een gereduceerd aantal Grands Prix, elke race volgas zal zijn. Je krijgt niet de kans om te zien of er gedurende het seizoen een bepaalde trend, er is geen tijd voor ontwikkeling. Dus ik denk dat dit een vrij ongebruikelijk kampioenschap gaat worden.”

Hill sluit zich met zijn analyse aan bij Lando Norris die ook van mening is dat de coureurs tijdens een ingekort kampioenschap meer risico’s zullen nemen.

Met medewerking van Alex Kalinauckas

Damon Hill in de podcast Race of My Life