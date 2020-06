Brawn staat open voor aanpassingen technisch reglement

Eigenlijk zouden de nieuwe technische regels (en de daarbij behorende nieuwe wagens) al volgend seizoen worden geïntroduceerd, maar om de teams tijdens de coronacrisis niet op kosten te jagen is afgesproken om een en ander met een jaar uit te stellen.

Volgens de motorsportdirecteur van Formula One Management biedt dit uitstel de mogelijkheid om nog eens goed naar de nieuwe regels te kijken en de laatste puntjes op de i te zetten. “Ik denk dat we – met wat we de afgelopen maanden hebben geleerd – nog wel eens een blik kunnen werpen op de reglementen”, aldus Brawn tegen Motorsport.com. “Een interessant aspect is dat we nu een jaar langer de tijd hebben om wat onderwerpen waar de teams zorgen over hadden, opnieuw te beoordelen.”

“We willen die tijd niet verkwisten, het zou stom zijn om twaalf maanden lang op onze handen te gaan zitten. Waarom niet het onwerp van de auto van 2022 verder verfijnen nu we de kans hebben? Niemand van de teams is er al mee bezig”, vervolgt Brawn. “Het zullen geen grote veranderingen zijn. Het gaat om wat zaken die ons onder de aandacht zijn gebacht en waar wat onduidelijkheid over bestaat. Of bijvoorbeeld reglementen waar ze [de teams] makkelijk om heen kunnen.”

Het nieuwe technische reglement voor 2022 moet voor 30 juni aanstaande getekend zijn, onder auspiciën van de International Sporting Code. Ingrijpende veranderingen zouden dus voor die tijd doorgevoerd moeten worden, maar dat zou waarschijnlijk een compleet nieuwe discussie onder de teams teweeg brengen en dat is iets wat Brawn nadrukkelijk niet wil. Volgens hem gaat het echt om details. “De precieze bewoordingen staan nog open en we kunnen [na 30 juni] op details aanpassingen maken, maar na de deadline gaan we echt niet meer het hele concept van de auto’s aanpassen.”

De 2021-regels worden verplaatst naar 2022