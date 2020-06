McLaren overweegt deel van aandelen in F1-team te verkopen

De coronacrisis hakt er financieel gezien in bij de McLaren Group, dat in de afgelopen maanden een substantieel deel van het personeel met verlof moest sturen. Ook opende het bedrijf de jacht op extra financiering en nu lijkt daar een plan voor klaar te liggen. Sky News bracht naar buiten dat McLaren tot wel 30 procent van de aandelen wil verkopen. Een bron bevestigde dat het hierbij alleen gaat om aandelen van de race-afdeling McLaren Racing, waar het F1-team en het IndyCar-project onder vallen.

McLaren overweegt de verkoop van aandelen niet alleen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. De F1 introduceert in 2021 een budgetplafond van 145 miljoen dollar en McLaren ziet dat als een kans om op hetzelfde speelveld mee te doen als de drie topteams. Het is daarom essentieel dat het team zodanig gefinancierd is dat het volledige bedrag van het budgetplafond uitgegeven kan worden. Dat geldt vooral voor 2021, het jaar dat de nieuwe generatie F1-auto’s ontworpen worden. Daarmee hoopt McLaren de best mogelijke kans te hebben om omhoog te klimmen in de rangorde.

Momenteel heeft McLaren Racing dezelfde aandeelhouders als moederbedrijf McLaren Group, dus voor het verkopen van aandelen moet er tot op zekere hoogte geherstructureerd worden. Zo’n 56 procent van de aandelen in de McLaren Group zijn in handen van Bahreins Mumtalakat Holding Company, Mansour Ojjeh en Michael Latifi bezitten respectievelijk 14 en 10 procent van de aandelen en de overige 20 procent is verdeeld onder minderheidsaandeelhouders. Recent leende Latifi, de vader van coureur Nicholas Latifi, geld uit aan Williams en hij wordt ook genoemd als potentiële investeerder in dat team. Als dat gebeurt, valt te bezien of dat een impact heeft op zijn betrokkenheid bij McLaren voor de lange termijn.

Vorige maand kondigde McLaren Group nog plannen aan om in het personeelsbestand te snijden. Bij de race-afdeling zouden naar verluidt 70 banen op de tocht staan. Met betrekking tot de bredere zoektocht naar financiering stelde het moederbedrijf ook dat het “momenteel kijkt naar een aantal potentiële financieringsalternatieven, verzekerd en onverzekerd, ter waarde van 275 miljoen pond om de liquiditeitspositie te versterken. Een update wordt gegeven zodra dat redelijk uitvoerbaar is.”

Met medewerking van Adam Cooper