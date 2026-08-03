Damon Hill vergelijkt duel Russell-Antonelli met F1-rivaliteit van 1996

Formule 1-kampioen van 1996 Damon Hill, heeft de huidige interne Mercedes-strijd tussen George Russell en Kimi Antonelli vergeleken met zijn eigen ervaring toen hij het opnam tegen een fel competitieve nieuwkomer in Jacques Villeneuve.

Nu het F1-seizoen 2026 in volle gang is, blijft de rijdersdynamiek bij de formatie uit Brackley een belangrijk gespreksonderwerp. Na zijn rookieseizoen vorig jaar, waarin hij instapte op het stoeltje dat was vrijgekomen door zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, werd de 19-jarige Antonelli begin 2026 de jongste coureur die het klassement aanvoerde.

Sprekend over de huidige interne strijd bij Mercedes deelde Hill zijn bewondering voor de ongelooflijke ontwikkeling van de Italiaan. "Kimi heeft een seizoen in F1 achter de rug, en in de winter is er een soort rijpingsperiode waarin alle dingen die je in het jaar hebt geleerd bezinken, en je komt er plotseling vechtend uit," legde Hill uit aan F1.com.

"Het is verbazingwekkend geweest. Hij heeft duidelijk een ongelooflijk talent en een ongelooflijke volwassenheid voor een 19-jarige."

Russell, die als duidelijke favoriet aan het seizoen begon, bevindt zich nu in een gespannen strijd met zijn tienerteamgenoot. Hill vergeleek de situatie met zijn eigen ervaring toen hij zijn Williams-teamgenoot Villeneuve van zich af moest houden.

Hill was in 1996 de ervaren coureur van Williams, maar kwam onder druk te staan van de Canadese rookie nadat Villeneuve de poleposition had veroverd voor zijn debuutrace in Melbourne.

"Ik denk dat het met George… Voor mij was het een beetje zo toen Jacques Villeneuve bij Williams kwam. Hij was 10 jaar jonger dan ik, maar hij kwam ook net uit een kampioenschapsseizoen in IndyCar, en hij had elders veel succes behaald in een andere seniorformule. Dus het is iets anders, en de uitkomst daarvan was dat ik Jacques versloeg, dus George moet dat op de een of andere manier doen!”

Hill won het kampioenschap in 1996 met Villeneuve als tweede, 19 punten achter hem. Na de eerste helft van het seizoen 2026 leidt Antonelli het klassement met 219 punten, Hamilton staat tweede met 169 punten en Russell derde met 160 punten.